Aldatmak 54. bölüme dair detaylar ortaya çıktı: Sezai, Güzide ile kızı arasında kalıyor!

Sezai, Güzide ile ilişkisinde büyük bir adım atmaya hazırlanır. Eski düşmanlar dostluk kurarken yalnız kalan Tarık olur.

Yeşim sarsıcı bir keşifte bulunur. Sevdiği kadın ile kızı arasında kalan Sezai'nin öğrendikleri ise her şeyi değiştirecektir…