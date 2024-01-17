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Aldatmak 54. bölüme dair detaylar ortaya çıktı: Sezai, Güzide ile kızı arasında kalıyor!

Kadrosunda Vahide Perçin (Güzide Yenersoy), Ercan Kesal (Ali Sezai Okuyan), Mustafa Uğurlu (Tarık Yenersoy), Cem Bender (Oltan Kaşifoğlu), Berkay Ateş (Kahraman Sarpoğlu) gibi isimlerin yer aldığı Aldatmak’ın 54. bölüme dair detaylar ortaya çıktı. İşte ATV’nin sevilen dizisi Aldatmak’ın 54. bölümden detaylar...

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Giriş Tarihi 17 Ocak 2024, 10:43 Güncelleme 17 Ocak 2024, 10:43
Aldatmak 54. bölüme dair detaylar ortaya çıktı: Sezai, Güzide ile kızı arasında kalıyor!

Oylum hayatında yeni bir sayfa açmaya karar verince Dicleli evinde sular durulur. Ozan'ın başarısı onu beklenmedik bir tanıdıkla anlaşmaya götürecektir.

Tolga yeni bir yola girerken Selin ona güvenmekte tereddüt eder. İkili, hayatlarını sonsuza dek değiştirecek bir kararın eşiğine gelir.

İpek'in davranışları Güzide'yi şaşırtmaya devam eder. Sezai ile Güzide onun iyi niyetine inanırken İpek'in planlı bir hamlesi Oltan'ın iyice gözüne girmesini sağlayacaktır.

Sezai, Güzide ile ilişkisinde büyük bir adım atmaya hazırlanır. Eski düşmanlar dostluk kurarken yalnız kalan Tarık olur.

Yeşim sarsıcı bir keşifte bulunur. Sevdiği kadın ile kızı arasında kalan Sezai'nin öğrendikleri ise her şeyi değiştirecektir…

'Aldatmak' sürprizlerle dolu yeni bölümüyle Perşembe saat 20.00'de atv'de.

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