Kuruluş Osman’ın 144. bölümüne dair detaylar ortaya çıktı: Osman Bey’in söğüt yemini!

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın yeni bölümüne dair detaylar ortaya çıktı.
ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın yeni bölümüne dair detaylar ortaya çıktı.
SÖĞÜT'TE BÜYÜK KIYIM!
Söğüt'te yapılan büyük kıyımı gören Osman Bey, intikam yeminleri eder. Osman Bey'in Görklü Han'a yapacağı hamle nedir?
BALA VE MALHUN HATUNLARIN PLANI NEDİR?
Yakup Bey, Yenişehir esnafına, Uç Pazar'da onlardan vergi almayacağını söyler. Esnaf bu durum karşısında nasıl bir yol alacaktır? Malhun Hatun ve Bala Hatun, Yakup Bey'in bu hamlesine karşı ne yapacaktır?
CERKUTAY'IN İHANETİ ORTAYA MI ÇIKIYOR?
Saadet Hatun, Ülgen Hatun'a Cerkutay'ın çaşıtlık yaptığını söyleyerek Ülgen'i tehdit eder. Ülgen Hatun öğrendiklerinden sonra ne karar verecektir?
ALAEDDİN BEY VE GONCA HATUN ARASINDA NELER YAŞANACAK?
Saadet Hatun, Bala Hatun'a Alaeddin'in Gonca'dan uzak durmasını söyler Saadet Hatun'un bunu yapmaktaki gayesi nedir?
GÖRKLÜ HAN, YAKUP BEY'İ TEHDİT EDİYOR!
Prenses'i bulmaya çalışan Görklü Han, Yakup Bey'le buluşup onu tehdit eder. Yakup Bey, Görklü Han'a karşı nasıl bir tavır takınacaktır?
ORHAN BEY VE HOLOFİRA, İÇİNDE BULUNDUKLARI CENDEREDEN ÇIKABİLECEK Mİ?
Karacelasun, Prenses'le takas etmek için Holofira'yı kaçırır. Orhan Bey, Holofira'yı kurtarmaya çalışırken Karacelasun'la karşı karşıya gelir. Orhan ve Holofira, Karcelasun'un kurduğu cendereden çıkabilecek midir?
OSMAN BEY VE GÖRKLÜ HAN KARŞI KARŞIYA
Osman Bey ordusunu toplamıştır. Görklü Han'la Osman Bey karşı karşıya gelir. Bu karşılaşmanın akıbeti ne olacaktır?