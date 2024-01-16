Kuruluş Osman’ın 144. bölümüne dair detaylar ortaya çıktı: Osman Bey’in söğüt yemini!

BALA VE MALHUN HATUNLARIN PLANI NEDİR?

Yakup Bey, Yenişehir esnafına, Uç Pazar'da onlardan vergi almayacağını söyler. Esnaf bu durum karşısında nasıl bir yol alacaktır? Malhun Hatun ve Bala Hatun, Yakup Bey'in bu hamlesine karşı ne yapacaktır?