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Yıldızlar Bana Uzak 4. bölüm fragmanı yayınlandı: Ben sana bir kere diş geçirdim artık yaran kanıyor!

Başrollerinde Furkan Andıç ile Burcu Kıratlı’nın yer aldığı Yıldızlar Bana Uzak’ın 4. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm öncesi heyecanı doruklara çıkaran fragmana “Ben sana bir kere diş geçirdim, artık yaran kanıyor!” sözleri damga vurdu. İşte ATV’nin sevilen dizisi Yıldızlar Bana Uzak’ın 4. bölüm fragmanı...

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Giriş Tarihi 15 Ocak 2024, 09:51 Güncelleme 15 Ocak 2024, 09:51
Yıldızlar Bana Uzak 4. bölüm fragmanı yayınlandı: Ben sana bir kere diş geçirdim artık yaran kanıyor!

ATV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Yıldızlar Bana Uzak'ın 4. bölüm fragmanı yayınlandı.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Otelin açılış gecesinde vurulan Kadir, apar topar ameliyata alınır. Başucunda Aslı vardır. Kadir'i kaybetme korkusu yaşayan Aslı, bu duygusu yüzünden kendini suçlar.

Han, Aslı ile Kadir arasındaki görünmez bağın farkına varınca yeni planlar yapar. Doğa, Kadir'i bulmaya çalışırken Orhan ile karşı karşıya gelir.

Yahya cezaevinden her şeyi adım adım takiptedir. Kadir, Orhan'ın davetiyle Varnalılar'ın sofrasına oturur.

O gece hiç beklenmedik bir şekilde son bulacaktır.

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