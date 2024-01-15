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Ben Bu Cihana Sığmazam 53. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: "Bu düşmanlığı sen başlattın, bitiren ben olmayacağım!"

Başrolünde Oktay Kaynarca’nın yer aldığı, ATV’nin ilgiyle takip edilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam’ın merakla beklenen 53. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Nefes kesen fragmana "Bu düşmanlığı sen başlattın, bitiren ben olmayacağım!" sözleri damga vurdu. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam 53. bölüm 2. fragmanı...

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Giriş Tarihi 15 Ocak 2024, 09:59 Güncelleme 15 Ocak 2024, 09:59
Ben Bu Cihana Sığmazam 53. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Bu düşmanlığı sen başlattın, bitiren ben olmayacağım!

Salı akşamlarının vazgeçilmezi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın 53. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Berfin'in ölümüyle işler karışır. Leyla kocasından habersiz yaptıklarının bedelini ödemek için Cancal Ağa'nın karşısına çıkar.

Ancak Cancal Ağa'ya göre tetiği çeken kim olursa olsun tek bir suçlu vardır; Cezayir Türk. Gerçek ise bambaşkadır.

Berfin'in katili Leyla değildir. Cezayir gerçeğin peşine düşer. Ve tüm ipuçları tek bir ismi işaret eder. Vedat…

Diğer tarafta ise Gardaşov onun mallarını çalarak düşmanlık edenleri yakalamaya kararlıdır. Peşlerine düşer. Cezayir ve adamlarının da yardımıyla kimin yaptığını bulur. Ve cezasını keser.

Asıl beklenmedik gelişme ise Erman'ın hayatta olmasıdır. Savaş asıl şimdi başlıyor.

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