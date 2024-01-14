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Safir 20. bölüm 3. fragmanı yayınlandı: Sen benim hayatımdaki en kıymetli şeysin!

ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Safir’in 20. bölüm 3. fragman yayınlandı. Yeni bölüm öncesi heyecanı doruklara çıkaran fragmana Yaman’ın “Sen benim hayatımdaki en kıymetli şeysin!” şeklindeki sözleri damga vurdu. Safir 20. bölüm 3. fragmanı...

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Giriş Tarihi 14 Ocak 2024, 15:52 Güncelleme 14 Ocak 2024, 15:52
Safir 20. bölüm 3. fragmanı yayınlandı: Sen benim hayatımdaki en kıymetli şeysin!

Pazartesi akşamları ATV ekranında izleyici ile buluşan Safir'in 20. bölüm 3. fragman yayınlandı.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Hem işini hem de evini kaybeden Feraye, bir süre Yaman'la ilişkisine ara vermek ister. Yaman bu konuda da her taşın altından çıkan Ateş'e karşı bilenmekte, onu suçlamaktadır. Güneş ise ortadan kaybolan Ateş için endişelidir. Okan'ın da araya girmesiyle birlikte Yaman, Ateş'in peşine bu defa hesap sormak için değil hayatını kurtarmak için düşer. Yaman Ateş'i kurtabilecek midir? Kardeşlik mi, düşmanlık mı galip olacaktır?

Ateş ise aynı saatlerde hayatını değiştirecek bir olayın içine doğru adım adım yürümektedir. Onu bekleyen tatsız sürpriz Yaman ve Ateş'i bir sırla birbirine bağlar.

Diğer taraftan Feraye, daha fazla ısrar etmek istemez ve atölyeden ayrılmaya karar verir. Aleyna ise ona gizli kapaklı iş bularak Ürgüp'ten gönderme peşindedir. Feraye, Aleyna'nın kurduğu tuzağa düşüp ünlü bir markadan gelen teklifi kabul edecek mi?

Bekir, işlediği cinayetin ortaya çıkmasıyla birlikte Cemile'ye birlikte kaçmayı teklif eder. Cemile bu teklife nasıl cevap verecek? Bekir diğer yandan intikam peşindedir.

Sırrını bilen tek kişi Yaman olduğuna göre adını veren de o olmalıdır. Yaman'ı ele geçiren Bekir ona karar vermesi çok zor bir seçenek sunar.

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