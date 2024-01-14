Safir 20. bölüm 3. fragmanı yayınlandı: Sen benim hayatımdaki en kıymetli şeysin!

Pazartesi akşamları ATV ekranında izleyici ile buluşan Safir'in 20. bölüm 3. fragman yayınlandı.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Hem işini hem de evini kaybeden Feraye, bir süre Yaman'la ilişkisine ara vermek ister. Yaman bu konuda da her taşın altından çıkan Ateş'e karşı bilenmekte, onu suçlamaktadır. Güneş ise ortadan kaybolan Ateş için endişelidir. Okan'ın da araya girmesiyle birlikte Yaman, Ateş'in peşine bu defa hesap sormak için değil hayatını kurtarmak için düşer. Yaman Ateş'i kurtabilecek midir? Kardeşlik mi, düşmanlık mı galip olacaktır?