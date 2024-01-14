Kardeşlerim 113. bölüm fragmanı yürek dağladı! Şengül otobüs kazasında hayatını kaybetti!

Kardeşlerim 113. bölüm fragmanı yayınlandı. Kardeşlerim 113. bölüm fragmanında Oğulcan'ın "Ben bu ellerle annemi gömdüm" sözleri yürek dağladı.

112. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Yaman ile Suzan sürpriz evlilik ile herkesi şaşırtırlar. Ömer ve Lidya'yı da çağırıp, bebek beklediklerini de açıklarlar. Okulda ise gösteri için herkes eşleşir. Asiye ile de Ayaz eş olur ve aralarındaki çekim iyice artar.