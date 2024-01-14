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Kardeşlerim 113. bölüm fragmanı yürek dağladı! Şengül otobüs kazasında hayatını kaybetti!

Yapımcılığını NGM’nin üstlendiği atv’nin sevilen dizisi "Kardeşlerim"de dün akşam yine heyecan dolu gelişmeler yaşandı. Dizi, yeni bölümünde de hem ekranlarda hem de sosyal medyadaki başarısını sürdürmeye devam etti. Nefes kesen bölümün ardından yeni fragman da yayınlandı. Kardeşlerim 113. bölüm fragmanında Oğulcan’ın “Ben bu ellerle annemi gömdüm” sözleri yürek dağladı.

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Giriş Tarihi 14 Ocak 2024, 13:07 Güncelleme 14 Ocak 2024, 13:07
Kardeşlerim 113. bölüm fragmanı yürek dağladı! Şengül otobüs kazasında hayatını kaybetti!

Kardeşlerim 113. bölüm fragmanı yayınlandı. Kardeşlerim 113. bölüm fragmanında Oğulcan'ın "Ben bu ellerle annemi gömdüm" sözleri yürek dağladı.

112. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Yaman ile Suzan sürpriz evlilik ile herkesi şaşırtırlar. Ömer ve Lidya'yı da çağırıp, bebek beklediklerini de açıklarlar. Okulda ise gösteri için herkes eşleşir. Asiye ile de Ayaz eş olur ve aralarındaki çekim iyice artar.

Berk'in babasının yalan söylediği ortaya çıkar. Ama Berk babasının yanında olur. Onun evde kalmasını sağlar.

Akif oyuncak ayı içinde bulduğu paraları kırlentlerin içine koyar. Onlar da okul kermesinde satışa çıkar. Şevval alır, sonra onları evdeki yardımcısına verir. Kadın paraları alıp kaçarken Akif ve çocuklar peşine düşer. İnşaatta sıkıştırırlar kadını ve arbede de paralar inşaattan aşağı saçılır ve paralar etraftaki insanlar tarafından yağmalanır.

Eve geldiklerinde ise acı haber gelir. Yozgat'tan kalkan otobüs kaza yapar ve Şengül içindedir.

Feci olaydan kurtulan olamamıştır. Oğulcan ve Aybike annelerini kaybetmiştir.

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