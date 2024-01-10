Ben Bu Cihana Sığmazam 53. bölüm fragmanı yayınlandı: “Evlenmek nereden çıktı?”

Salı akşamlarının vazgeçilmezi Ben Bu Cihana Sığmazam 53. bölüm fragmanı yayınlandı.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Berfin'in ölümüyle işler karışır. Leyla kocasından habersiz yaptıklarının bedelini ödemek için Cancal Ağa'nın karşısına çıkar.

Ancak Cancal Ağa'ya göre tetiği çeken kim olursa olsun tek bir suçlu vardır; Cezayir Türk. Gerçek ise bambaşkadır. Berfin'in katili Leyla değildir. Cezayir gerçeğin peşine düşer. Ve tüm ipuçları tek bir ismi işaret eder. Vedat…

Diğer tarafta ise Gardaşov onun mallarını çalarak düşmanlık edenleri yakalamaya kararlıdır. Peşlerine düşer. Cezayir ve adamlarının da yardımıyla kimin yaptığını bulur. Ve cezasını keser.

Asıl beklenmedik gelişme ise Erman'ın hayatta olmasıdır. Kesin olan tek bir şey var. Savaş asıl şimdi başladı.