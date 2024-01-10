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Aldatmak 53. bölüm nefes kesecek: Kahraman’dan önemli karar!

Kadrosunda Vahide Perçin (Güzide Yenersoy), Ercan Kesal (Ali Sezai Okuyan), Mustafa Uğurlu (Tarık Yenersoy), Cem Bender (Oltan Kaşifoğlu), Berkay Ateş (Kahraman Sarpoğlu) gibi başarılı isimlerin yer aldığı Aldatmak’ın 53. bölümüne dair detaylar ortaya çıktı. Peki Perşembe akşamları ATV’de yayınlanan dizinin yeni bölümünde neler yaşanacak? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 10 Ocak 2024, 12:12 Güncelleme 10 Ocak 2024, 12:12
Aldatmak 53. bölüm nefes kesecek: Kahraman’dan önemli karar!

Korktuğu başına gelen Tarık artık insanları eskisi gibi parmağında oynatamayacağını anlar. Özgüder Ailesi'yle arası gittikçe güçlenen Yeşim beklenmedik bir ittifak kurar.

Güzide zor zamanında her daim yanında olan Sezai için aynısını yapmak ister. Ancak İpek'e ihtiyaç duyduğu yardımı sağlamak isteyen Güzide, onun içinde biriken kini hafife almıştır.

Oltan, Tolga'yı girdiği tehlikenin içinden çıkarmak için beklenmedik bir hamle yapar. Tolga sadece Oylum'un değil herkesin gözünden düşmeye devam eder.

Talihsiz bir tesadüf Kahraman'ın Oylum için ne kadar değerli olduğunu ortaya çıkarır. Oylum'dan bir sevgi işareti gören Kahraman büyük bir karar alacaktır.

'Aldatmak' sürprizlerle dolu yeni bölümüyle Perşembe saat 20.00'de atv'de.

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