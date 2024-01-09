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Bugün Aile dizisi var mı? Aile dizisi bitiyor mu, ne zaman final yapacak? 9 Ocak 2024 Show TV yayın akışı: Aile dizisi son fragman izle!

Ay Yapım'ın yapımını üstlendiği, ilk bölümü 7 Mart 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Ahmet Katıksız ve Gökçen Usta'nın yaptığı, senaryosunu Hakan Bonomo ve Ali Kobanbay ikilisinin kaleme aldığı Aile dizisi Salı günleri yayınlanıyor. Dizi hakkında final iddiaları sosyal medyayı salladı. Peki Bugün Aile dizisi var mı? Aile dizisi bitiyor mu, ne zaman final yapacak? İşt e9 Ocak 2024 Show TV yayın akışı ve Aile dizisi son fragmanı...

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Giriş Tarihi 09 Ocak 2024, 18:23 Güncelleme 09 Ocak 2024, 18:23
Bugün Aile dizisi var mı? Aile dizisi bitiyor mu, ne zaman final yapacak? 9 Ocak 2024 Show TV yayın akışı: Aile dizisi son fragman izle!

Aile dizisinin başrollerinde Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ yer alırken oyuncu kadrosunda ise Nur Sürer, Nejat İşler, Yüsra Geyik, Canan Ergüder, Selin Şekerci, Levent Ülgen, Musa Uzunlar gibi ünlü isimler yer alıyor. Dizi hakkında ''Bugün Aile dizisi var mı? Aile dizisi bitiyor mu, ne zaman final yapacak?'' soruları araştırılmaya başlandı. İşte merak edilenler...

9 OCAK 2024 SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah
10:00 Kızılcık Şerbeti
12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmazla Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Aile
00:15 Ne Gemiler Yaktım
03:00 Aile
05:30 Sandık Kokusu

Aile dizisi, 9 Ocak Salı akşamı saat 20:00'da 27. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.

AİLE DİZİSİ BİTİYOR MU, FİNAL NE ZAMAN?

Aile dizisinin 30. bölümde biteceği iddia ediliyor. Ancak reytinglerde büyük bir artış olması durumunda birkaç hafta daha uzama ihtimalinin de bulunduğu iddialar arasında.

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