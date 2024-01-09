Bugün Aile dizisi var mı? Aile dizisi bitiyor mu, ne zaman final yapacak? 9 Ocak 2024 Show TV yayın akışı: Aile dizisi son fragman izle!

Aile dizisinin başrollerinde Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ yer alırken oyuncu kadrosunda ise Nur Sürer, Nejat İşler, Yüsra Geyik, Canan Ergüder, Selin Şekerci, Levent Ülgen, Musa Uzunlar gibi ünlü isimler yer alıyor. Dizi hakkında ''Bugün Aile dizisi var mı? Aile dizisi bitiyor mu, ne zaman final yapacak?'' soruları araştırılmaya başlandı. İşte merak edilenler...