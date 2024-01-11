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Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı, kim birinci oldu? 👰🏻Gelinim Mutfakta 11-12 Ocak 2024 PUAN DURUMU! Çeyrek ve bilezikler...

Nursel Ergin'in sunuculuğunu yaptığı "Gelinim Mutfakta" programında rekabet hız kesmeden devam ediyor. Her hafta bir yarışmacının büyük ödülü kazandığı ve bir yarışmacının ise haftanın finalinde elendiği bu programda, izleyiciler bu haftanın puan durumunu merak ediyorlar. "Gelinim Mutfakta"da bugün kimin kazandığı ve haftanın birincisinin kim olduğu büyük bir ilgiyle takip ediliyor.

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Giriş Tarihi 11 Ocak 2024, 15:54 Güncelleme 11 Ocak 2024, 15:57
Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı, kim birinci oldu? 👰🏻Gelinim Mutfakta 11-12 Ocak 2024 PUAN DURUMU! Çeyrek ve bilezikler...

Gelinim Mutfakta'da günün kazananı merak ediliyor. Hafta içi her gün yayınlanan yemek yarışma programı Gelinim Mutfakta'da her gün bir gelin çeyrek altın alıyor. Cuma günü ise bir gelin eleniyor. Peki Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı, kim birinci oldu? İşte Gelinim Mutfakta 11-12 Ocak 2024 puan durumu ve çeyrek ve büyük ödülü alan gelinler...

GELİNİM MUTFAKTA 9 OCAK 2024 PUAN DURUMU

9 Ocak Salı günü çeyrek altının sahibi Gülenay oldu.

İşte 9 Ocak 2024 Salı puan durumu;

GÜLENAY- 16

SELDA- 16

TUĞBA- 14

YEŞİM- 8

GELİNİM MUTFAKTA 10 OCAK 2024 PUAN DURUMU

Gelinim Mutfakta'da haftanın üçüncü gününde en yüksek puanı alarak çeyreğin sahibi olan gelin Tuğba oldu.

İşte 10 Ocak 2024 Çarşamba puan durumu;

TUĞBA- 17

YEŞİM-13

GÜLENAY- 8

SELDA- 12

11-12 Ocak 2024 Gelinim Mutfakta puan durumu belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

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