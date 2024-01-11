Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı, kim birinci oldu? 👰🏻Gelinim Mutfakta 11-12 Ocak 2024 PUAN DURUMU! Çeyrek ve bilezikler...

Gelinim Mutfakta'da günün kazananı merak ediliyor. Hafta içi her gün yayınlanan yemek yarışma programı Gelinim Mutfakta'da her gün bir gelin çeyrek altın alıyor. Cuma günü ise bir gelin eleniyor. Peki Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı, kim birinci oldu? İşte Gelinim Mutfakta 11-12 Ocak 2024 puan durumu ve çeyrek ve büyük ödülü alan gelinler...