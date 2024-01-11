Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı, kim birinci oldu? 👰🏻Gelinim Mutfakta 11-12 Ocak 2024 PUAN DURUMU! Çeyrek ve bilezikler...

Gelinim Mutfakta'da günün kazananı merak ediliyor. Hafta içi her gün yayınlanan yemek yarışma programı Gelinim Mutfakta'da her gün bir gelin çeyrek altın alıyor. Cuma günü ise bir gelin eleniyor. Peki Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı, kim birinci oldu? İşte Gelinim Mutfakta 11-12 Ocak 2024 puan durumu ve çeyrek ve büyük ödülü alan gelinler...
GELİNİM MUTFAKTA 9 OCAK 2024 PUAN DURUMU
9 Ocak Salı günü çeyrek altının sahibi Gülenay oldu.
İşte 9 Ocak 2024 Salı puan durumu;
GÜLENAY- 16
SELDA- 16
TUĞBA- 14
YEŞİM- 8
GELİNİM MUTFAKTA 10 OCAK 2024 PUAN DURUMU
Gelinim Mutfakta'da haftanın üçüncü gününde en yüksek puanı alarak çeyreğin sahibi olan gelin Tuğba oldu.
İşte 10 Ocak 2024 Çarşamba puan durumu;
TUĞBA- 17
YEŞİM-13
GÜLENAY- 8
SELDA- 12
11-12 Ocak 2024 Gelinim Mutfakta puan durumu belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.