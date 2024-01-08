MasterChef şampiyonu hakkında araştırmalar hızlandı 7 Ocak TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef All Star'da Tahsin ve Esra yarıştı. Peki Masterchef kim şampiyon oldu? Masterchef kim kazandı , kim şampiyon oldu? MasterChef ödülü ne, kazanan ne ödül aldı?

MASTERCHEF BİRİNCİ KİM OLDU?

MasterChef All Star şampiyonu Esra oldu. MasterChef finalinin heyecan dolu anlarından biri, yarışmacıların imza tabaklarını sunmalarıydı. Tahsin, özgün bir yaklaşımla 'Aile' konseptli bir tabak hazırlarken, Esra ise kendine özgü tarzıyla kaz etini vurgulayan bir imza tabağını şeflerin değerlendirmesine sundu.

Puanlama sonuçları açıklandığında, Tahsin 66,5 puan alarak başarılı bir performans sergilemiş olsa da, Esra 69,5 puanla zirveye çıkarak şampiyonluk unvanını elde etti.