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AÇIKLANDI: MASTERCHEF BİRİNCİSİ KİM OLDU? Yeni Masterchef kim şampiyon oldu? MasterChef ödülü ne, kazanan ne ödül alacak? 69,5 puan alarak...

MasterChef Allstar'da final gününde Tahsin 'Aile' konseptli tabak yaparken Esra ise kaz eti ile imza tabağını şeflerin tadımına sundu. Programın takipçileri final bölümünde kimin şampiyon olduğunu öğrenmek için araştırmalara koyuldu. Peki MasterChef birinci kim oldu? MasterChef kim kazandı, kim şampiyon oldu? MasterChef ödülü ne, kazanan ne ödül aldı?

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Giriş Tarihi 07 Ocak 2024, 21:26 Güncelleme 08 Ocak 2024, 17:53
AÇIKLANDI: MASTERCHEF BİRİNCİSİ KİM OLDU? Yeni Masterchef kim şampiyon oldu? MasterChef ödülü ne, kazanan ne ödül alacak? 69,5 puan alarak...

MasterChef şampiyonu hakkında araştırmalar hızlandı 7 Ocak TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef All Star'da Tahsin ve Esra yarıştı. Peki Masterchef kim şampiyon oldu? Masterchef kim kazandı, kim şampiyon oldu? MasterChef ödülü ne, kazanan ne ödül aldı?

MASTERCHEF BİRİNCİ KİM OLDU?

MasterChef All Star şampiyonu Esra oldu. MasterChef finalinin heyecan dolu anlarından biri, yarışmacıların imza tabaklarını sunmalarıydı. Tahsin, özgün bir yaklaşımla 'Aile' konseptli bir tabak hazırlarken, Esra ise kendine özgü tarzıyla kaz etini vurgulayan bir imza tabağını şeflerin değerlendirmesine sundu.

Puanlama sonuçları açıklandığında, Tahsin 66,5 puan alarak başarılı bir performans sergilemiş olsa da, Esra 69,5 puanla zirveye çıkarak şampiyonluk unvanını elde etti.

MasterChef'te finalik ilk turunda şeflerin yaptığı tadımın ardından puanlama şöyle oldu;

1. OYUN

ESRA: 22,5

TAHSİN: 21

Final oyunu ikinci etabında yemeklerini hazırlayan 2 yarışmacı Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin tadımına sundu. Şeflerin değerlendirmesi sonrasında ikinci turda finalistlerin aldıkları puanlar şöyle oldu,

2. OYUN

ESRA: 44,5

TAHSİN: 42,5

MASTERCHEF BÜYÜK ÖDÜLÜ NE?

Bu seneki büyük ödülün ne olduğu da belli oldu. Geçtiğimiz yıl Somer Şef şampiyon olan ismin elektrikli lüks bir otomobil kazanacağını duyurmuştu. Kupayı kazanan Metin birinci olarak otomobilin de sahibi olmuştu.

Bu yıl şampiyonun kazanacağı ödülü ise Somer şef açıkladı. Yarışmayı kazanan otomobil ödülünün sahibi oldu.

MasterChef All Star'ın şampiyonu belli oldu!

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