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Yargı bu akşam yok mu, neden yok? 7 Ocak Pazar Kanal D yayın akışı! Yargı dizisi yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? 78. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

Pazar günleri yeni bölümleriyle Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisi 78. bölümüyle merakla bekleniyor. Ancak 7 Ocak 2024 Pazar Kanal D yayın akışında Yargı dizisi yer almıyor. Peki Yargı bu akşam yok mu, neden yok? Yargı dizisi yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?

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Giriş Tarihi 07 Ocak 2024, 18:03 Güncelleme 07 Ocak 2024, 18:03
Yargı bu akşam yok mu, neden yok? 7 Ocak Pazar Kanal D yayın akışı! Yargı dizisi yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? 78. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

Ay Yapım imzalı, yönetmenliğini Ali Bilgin ve Beste Sultan Kasapoğulları'nın üstlendiği, senaryosunu Sema Ergenekon'un kaleme aldığı Yargı dizisinin ilk bölümü 19 Eylül 2021 tarihinde yayınlandı. Dizinin başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu paylaşıyor. 78. bölümü merakla beklenirken üzen haber geldi. Peki; Yargı bu akşam yok mu, neden yok? Yargı dizisi yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?

YARGI DİZİSİ BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK?

Yargı dizisi bu akşam yayınlanmayacak. 7 Ocak 2024 Kanal D yayın akışına göre bu akşam saat 20:00'da Yabancı Sinema Cehennem yayınlanacak.

İşte 7 Ocak Pazar Kanal D yayın akışı;

07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:30 Set Ekstra
09:45 Magazin D Pazar
12:45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi
13:45 Arda İle Omuz Omuza

14:45 Arka Sokaklar 18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Yabancı Sinema Cehennem
22:45 Yargı
01:00 Yabancı Sinema Cehennem
02:45 Poyraz Karayel
04:00 5N1K
04:40 Dönence

YARGI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Yeni yılın ilk haftası olması sebebiyle pek çok dizi yılbaşı tatili veriyor. Yargı dizisinin de bu sebepten dolayı yayınlanmadığı tahmin ediliyor. Dizinin 78. yeni bölümüyle 14 Ocak 2024 Pazar akşamı izleyicisiyle buluşması bekleniyor.

YARGI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cellat Kadir'in, Ceylin'i tehdit etmesi üzerine Ilgazlar organize suç örgütünü bitirecek operasyona imza atıyorlar!

Ceylin ve Ilgaz'ı Seçil'in anlattıklarıyla fitili ateşlenen davada hiç beklemedikleri ölümler karşılamıştır. Ayrı ayrı çıktıkları yollardan karşılarına şimdiye kadar hiç görmedikleri organize bir kötülük şebekesi çıkmıştır.

Kadir'in elinde kuklaya dönüşen Osman ve Çınar'ı zor günler beklemektedir. Önce Merdan, sonra da Ceylin'in dahil olmasıyla birlikte her şey olduğu gibi ortaya serilmek zorunda kalacaktır. Gün sonunda verilmesi artık mecbur olan kararlar başta Aylin ve Parla olmak üzere herkesin dünyasını derinden sarsacaktır.

Dönüp dolaşıp Kadir'e uzanan Seçil davasında hamle sırası bu kez mecburen Kadir'in kendisindedir. Düşmanlar ve dostlar iyiden iyiye belli olurken Kadir bağlantılarını devreye sokup kendisini ve yaptıklarını aklayabilecek midir?

Kökleri hiç tahmin etmedikleri derinliklere uzayan örgütü çökertmek Ilgaz için en büyük adalet sınavlarından birisi olacaktır. Türlü engelleme çalışmalarına karşın içeride ve dışarıda başlatacağı savaş, "adalet" inancını pekiştirip herkese hak ettiği sonu vermeye yetecek midir?

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