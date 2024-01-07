Yargı bu akşam yok mu, neden yok? 7 Ocak Pazar Kanal D yayın akışı! Yargı dizisi yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? 78. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

Yeni yılın ilk haftası olması sebebiyle pek çok dizi yılbaşı tatili veriyor. Yargı dizisinin de bu sebepten dolayı yayınlanmadığı tahmin ediliyor. Dizinin 78. yeni bölümüyle 14 Ocak 2024 Pazar akşamı izleyicisiyle buluşması bekleniyor.

Ceylin ve Ilgaz'ı Seçil'in anlattıklarıyla fitili ateşlenen davada hiç beklemedikleri ölümler karşılamıştır. Ayrı ayrı çıktıkları yollardan karşılarına şimdiye kadar hiç görmedikleri organize bir kötülük şebekesi çıkmıştır.

Kadir'in elinde kuklaya dönüşen Osman ve Çınar'ı zor günler beklemektedir. Önce Merdan, sonra da Ceylin'in dahil olmasıyla birlikte her şey olduğu gibi ortaya serilmek zorunda kalacaktır. Gün sonunda verilmesi artık mecbur olan kararlar başta Aylin ve Parla olmak üzere herkesin dünyasını derinden sarsacaktır.

Dönüp dolaşıp Kadir'e uzanan Seçil davasında hamle sırası bu kez mecburen Kadir'in kendisindedir. Düşmanlar ve dostlar iyiden iyiye belli olurken Kadir bağlantılarını devreye sokup kendisini ve yaptıklarını aklayabilecek midir?