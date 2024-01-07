Yargı bu akşam yok mu, neden yok? 7 Ocak Pazar Kanal D yayın akışı! Yargı dizisi yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? 78. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

Ay Yapım imzalı, yönetmenliğini Ali Bilgin ve Beste Sultan Kasapoğulları'nın üstlendiği, senaryosunu Sema Ergenekon'un kaleme aldığı Yargı dizisinin ilk bölümü 19 Eylül 2021 tarihinde yayınlandı. Dizinin başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu paylaşıyor. 78. bölümü merakla beklenirken üzen haber geldi. Peki; Yargı bu akşam yok mu, neden yok? Yargı dizisi yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?
YARGI DİZİSİ BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK?
Yargı dizisi bu akşam yayınlanmayacak. 7 Ocak 2024 Kanal D yayın akışına göre bu akşam saat 20:00'da Yabancı Sinema Cehennem yayınlanacak.
İşte 7 Ocak Pazar Kanal D yayın akışı;
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:30 Set Ekstra
09:45 Magazin D Pazar
12:45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi
13:45 Arda İle Omuz Omuza
14:45 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Yabancı Sinema Cehennem
22:45 Yargı
01:00 Yabancı Sinema Cehennem
02:45 Poyraz Karayel
04:00 5N1K
04:40 Dönence