YILDIZLAR BANA UZAK 2. BÖLÜM CANLI İZLE! ATV Yıldızlar Bana Uzak dizisi yeni bölüm canlı full tamamı HD kesintisiz izle

ATV 'nin fenomen olmaya aday yeni dizisi Yıldızlar Bana Uzak 2. bölümüyle bu akşam yayınlanacak. Dizinin senaryosunu Ercan Uğur kaleme alırkenn, yönetmen koltuğunda ise Bahadır İnce oturuyor. İşte 2. bölüm canlı izleme ekranı...

6 yıl sonra Kadir hapishaneden çıkmıştır. Yahya ile yaptıkları intikam planını adım adım ilerletirken Kadir'in bir amacı da Aslı'ya masum olduğunu ispatlamaktır.

Han ise her şeyin farkındadır ve bu onu daha da öfkeli bir hale getirir.

Han ise her şeyin farkındadır ve bu onu daha da öfkeli bir hale getirir.