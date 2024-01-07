YILDIZLAR BANA UZAK 2. BÖLÜM CANLI İZLE! ATV Yıldızlar Bana Uzak dizisi yeni bölüm canlı full tamamı HD kesintisiz izle

ATV'nin fenomen olmaya aday yeni dizisi Yıldızlar Bana Uzak 2. bölümüyle bu akşam yayınlanacak. Dizinin senaryosunu Ercan Uğur kaleme alırkenn, yönetmen koltuğunda ise Bahadır İnce oturuyor. İşte 2. bölüm canlı izleme ekranı...
ATV'nin fenomen olmaya aday yeni dizisi Yıldızlar Bana Uzak 2. bölümüyle bu akşam yayınlanacak. Dizinin senaryosunu Ercan Uğur kaleme alırkenn, yönetmen koltuğunda ise Bahadır İnce oturuyor. İşte 2. bölüm canlı izleme ekranı...
YILDIZLAR BANA UZAK 2 .BÖLÜMÜYLE BU AKŞAM ATV'DE!
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Yıldızlar Bana Uzak 2. bölüm konusu şöyle;
6 yıl sonra Kadir hapishaneden çıkmıştır. Yahya ile yaptıkları intikam planını adım adım ilerletirken Kadir'in bir amacı da Aslı'ya masum olduğunu ispatlamaktır.
Aslı, sevdiği adamı tekrar karşısında gördüğünde dağılır.
Han ise her şeyin farkındadır ve bu onu daha da öfkeli bir hale getirir.
Han ise her şeyin farkındadır ve bu onu daha da öfkeli bir hale getirir.
YILDIZLAR BANA UZAK DİZİSİ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ
Furkan ANDIÇ (Kadir), Burcu KIRATLI (Aslı), Murat DALTABAN (Orhan), Rami NARİN (Han), Elifcan ONGURLAR (Doğa), Evrim DOĞAN (Melike), İnanç KONUKÇU (Murat), Goncagül SUNAR ( Sırma), Yaprak MEDİNE (Kumru), Baran Can ERASLAN (Samet), Ela YÖRÜKLÜ (Zuhal), Önder SELEN (Halil), Deniz ATAM (Mutlu), Mustafa Enis BİLİR (Deniz), Gürkan UYGUN (Yahya)