MasterChef Türkiye 2023 All Star'da şampiyonun belli olmasına çok az kaldı. MasterChef finalisti Esra Tokelli de gündemde sıkça araştırılan isimler arasında yer almaya başladı. Peki MasterChef finalisti Esra Tokelli kimdir? Esra Tokelli kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Esra Tokelli evli mi? İşte hayatı...

MASTERCHEF FİNALİSTİ ESRA TOKELLİ KİMDİR? Esra Tokelli, 2020 yılında katıldığı MasterChef Türkiye sezonuyla adını duyuran bir isim oldu. İstanbul doğumlu olan Esra Tokelli, 46 yaşında ve 24 yaşında bir oğlu bulunmaktadır.