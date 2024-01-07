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MasterChef finalisti Esra Tokelli kimdir? Esra Tokelli kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Esra Tokelli evli mi? İşte hayatı...

MasterChef finalistlerinden Esra Tokelli hakkında birçok soru araştırılmaya başlandı. MasterChef Türkiye 2023 All Star'da son iki finalistten biri olmayı başaran Tokelli sosyal medya kullanıcıları tarafından en çok merak edilen ve araştırılan isimler arasında yer aldı. Peki MasterChef finalisti Esra Tokelli kimdir? Esra Tokelli kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Esra Tokelli evli mi? İşte hayatı...

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Giriş Tarihi 07 Ocak 2024, 21:39 Güncelleme 07 Ocak 2024, 21:39
MasterChef finalisti Esra Tokelli kimdir? Esra Tokelli kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Esra Tokelli evli mi? İşte hayatı...

MasterChef Türkiye 2023 All Star'da şampiyonun belli olmasına çok az kaldı. MasterChef finalisti Esra Tokelli de gündemde sıkça araştırılan isimler arasında yer almaya başladı. Peki MasterChef finalisti Esra Tokelli kimdir? Esra Tokelli kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Esra Tokelli evli mi? İşte hayatı...

MASTERCHEF FİNALİSTİ ESRA TOKELLİ KİMDİR?

Esra Tokelli, 2020 yılında katıldığı MasterChef Türkiye sezonuyla adını duyuran bir isim oldu. İstanbul doğumlu olan Esra Tokelli, 46 yaşında ve 24 yaşında bir oğlu bulunmaktadır.

Aşçılıkla ilgilenen Tokelli, MasterChef öncesinde Seda Sayan'ın sunduğu Yemekteyiz yarışmasına katılarak birinci olma başarısı gösterdi. Yemek yapmaya olan tutkusu ve mutfakta geçirdiği zamanla dikkat çeken Esra Tokelli, MasterChef'e katılma sebebini, yemek yapmaya olan ilgisiyle açıklamıştı.

Aynı zamanda kendi restoranını işleten MasterChef Esra, hazırladığı lezzetleri sosyal medya hesapları üzerinden takipçileriyle paylaşıyor. Esra Tokelli, başarıları ve mutfak tutkusuyla tanınan bir isim olarak gastronomi dünyasındaki yerini sağlamlaştırmıştır.

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