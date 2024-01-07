Ateş Kuşları 38. bölüm fragmanı yayınlandı: Beni çöpe atmakta haklılarmış!

Ateş Kuşları dizisinin merakla beklenen 38. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm öncesi heyecanı arttıran fragmana Gülayşe'nin "Beni çöpe atmakta haklılarmış!" şeklindeki sözleri damga vurdu. ATEŞ KUŞLARI'NIN 37. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Ali, uzun zaman önce Mercan'a verdiği sözü tutarak davullu zurnalı bir düğün planladı. Eyüboğlu Köşkü'nde davul ve zurnayla başlayan düğün, Ateş Kuşları ve Eyüboğlu Ailesi'nin katılımıyla renklendi. Barbaros ve Mümtaz'ın şahitliğinde gerçekleşen nikah töreninde, tüm Köksüzler'in hep bir ağızdan "Şahidiz!" diyerek sevinçlerini dile getirmesi renkli anlara sahne oldu. Ali ve Mercan, birbirlerine duydukları büyük aşkı yıllar sonra nikahla taçlandırırken, Mümtaz ve Perihan'ın onlara balayı hediye etmesi ve Gülayşe'nin bu plana ikilinin bavullarını hazır ederek dahil olması yeni evli çifti çok mutlu etti.

Barbaros'un komada yattığı anlarda Eyüboğlu Porselen Şirketi'nin Muhasebe Müdürü Taci, hastaneye gelip Gülayşe'den birtakım evraklar imzalamasını istedi. Taci, aslında bu evrakları Kara'nın imzalaması gerektiğini ancak Kara'nın yetişemeyeceği için Gülayşe'nin imzalamasını istediğini öne sürdü. Gülayşe, mevcut dalgınlık ve uykusuzluğuyla tüm evrakları imzaladı, ancak bu kararın onun için büyük bir tuzak olduğunu sonradan fark etti.