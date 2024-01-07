Kuruluş Osman 143. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Gözün arkada kalmasın Ertuğrul Gazi!

Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi Kuruluş Osman'ın merakla beklenen 143. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.
TÜRKLER'İN KADERİ BELLİ OLUYOR!
atv ekranlarında izleyiciyle buluşan ve beşinci sezonuyla reytinglerde zirvede yer alan 'Kuruluş Osman', 10 Ocak Çarşamba akşamı 20.00'de ekranlara gelecek olan 143. bölümüyle seyircisine yepyeni bir sayfa açıyor. Osman Bey'in liderliğindeki müstakil beyliğin yeni dönemi, izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak.
KADRO GENİŞLİYOR
Genişleyen kadrosu ve büyüyen hikayesiyle gündeme gelecek 'Kuruluş Osman' nefesleri kesmeye hazırlanıyor. 143. Bölüm fragmanı ile büyük beğeni toplayan, yeni karakterleri ile büyük merak uyandıran dizinin büyüyen hikayesi çok konuşulacak.
Diziye katılan yeni karakterler, 'Kuruluş Osman'a yeni bir soluk getiriyor. Moğol savaşçısı 'Görklü Han' karakterini canlandıracak olan Özbek oyuncu Javokhir Zakirov ve Bizans İmparatoru'nun evlatlığı Prenses Maria rolündeki Çağıl Aydıner izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak.
DEVLET OLMANIN AYAK SESLERİ
Osman Bey, kendi safındaki beyleriyle birlikte bir devlet kuracağını "Ya istiklalimiz için yok olacağız, ya da ilelebet var olacak büyük bir devlet kuracağız!" diyerek ilan ediyor.