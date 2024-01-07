Aldatmak 53. bölüm fragmanı yayınlandı: "Güzide benim düşmanım!"

Aldatmak'ın 53. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanına"Güzide benim düşmanım!" sözleri damga vurdu.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Kahraman'ın yetişmesiyle son anda kurtulan Oylum, Kahraman'a gittikçe daha sıkı tutunur. Behram'ın durumu Mualla'yı büyük yalanlara sürükler.
Yaptıklarının ciddiyetini anlayan Selin duyduğu pişmanlığı ifade etmeye çalışır. Ancak hareketlerinin sonuçları bazıları için affedilemeyecek kadar ağır olmuştur.
Gelini hatalarını anlamış olsa da Oltan bu sefer de oğlundan dolayı rahat bir nefes alamaz. Oylum'u kazanmak için Diclelilere karşı büyük bir hamle yapan Tolga gücünü kanıtlamaya çalışır ancak bu hareketinin beklenmedik sonuçları olacaktır.