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Aldatmak 53. bölüm fragmanı yayınlandı: "Güzide benim düşmanım!"

Kadrosunda Vahide Perçin, Ercan Kesal ve Mustafa Uğurlu gibi başarılı isimlerin yer aldığı Aldatmak’ın 53. bölüm fragmanı yayınlandı. Perşembe akşamları ATV’de izleyici ile buluşan dizinin yeni bölüm fragmanına "Güzide benim düşmanım!" sözleri damga vurdu. İşte Aldatmak 53. bölüm fragmanı...

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Giriş Tarihi 07 Ocak 2024, 10:01 Güncelleme 07 Ocak 2024, 10:01
Aldatmak 53. bölüm fragmanı yayınlandı: Güzide benim düşmanım!

Aldatmak'ın 53. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanına"Güzide benim düşmanım!" sözleri damga vurdu.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Kahraman'ın yetişmesiyle son anda kurtulan Oylum, Kahraman'a gittikçe daha sıkı tutunur. Behram'ın durumu Mualla'yı büyük yalanlara sürükler.

Yaptıklarının ciddiyetini anlayan Selin duyduğu pişmanlığı ifade etmeye çalışır. Ancak hareketlerinin sonuçları bazıları için affedilemeyecek kadar ağır olmuştur.

Gelini hatalarını anlamış olsa da Oltan bu sefer de oğlundan dolayı rahat bir nefes alamaz. Oylum'u kazanmak için Diclelilere karşı büyük bir hamle yapan Tolga gücünü kanıtlamaya çalışır ancak bu hareketinin beklenmedik sonuçları olacaktır.

Korkunç harcamalarını daha fazla saklayamayan İpek, babasıyla dürüst bir yüzleşme yaşar. Sezai kızının ihtiyaç duyduğu asıl yardımı anlar.

Bu sırada işini geliştirmeye kararlı olan Yeşim beklenmedik biriyle ortaklık kurar. Tarık ise etrafındakilerin hayatlarına verdiği zararın sonuçlarıyla yüzleşecektir…

'Aldatmak' sürprizlerle dolu yeni bölümüyle Perşembe saat 20.00'de atv'de.

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