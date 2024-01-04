Türkler’in kaderi belli oluyor! Anadolu’da Türkler’in ölüm kalım savaşı! Osman Bey dengeleri değiştiriyor

YENİ DÜŞMANLAR, YENİ MÜCADELELER: BİZANS VE MOĞOLLAR İTTİFAKI
Anadolu'da Türkler'in varlığını tehdit olarak gören Bizans ve Moğollar, siyasi bir evlilik ittifakı kurarak Osman Bey'e karşı yeni bir tehdit oluşturuyor.
Prenses Maria ve Görklü Han'ın evlendirilip yeni bir ittifak kurulmak üzere olduğunu öğrenen Osman Bey, bu evliliğe engel olmaya çalışacaktır. Osman Bey ve beyliği, bu zorlu sınavda nasıl bir yol izleyecek?
OSMAN BEY YENİ BİR DÜNYA KURUYOR
Büyük bir devrin hikayesinde yeni bir sayfa açılmaya hazırlanırken, izleyicileri unutulmaz mücadeleler bekliyor. 'Kuruluş Osman'ın 143. bölümüyle, Osmanlı Devleti'nin temellerinin atıldığı destan, yeniden yazılmaya devam ediyor.
Yapım ve proje tasarımı Bozdağ Film'e ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği dizi, atv ekranında çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam edecek.