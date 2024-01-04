Türkler’in kaderi belli oluyor! Anadolu’da Türkler’in ölüm kalım savaşı! Osman Bey dengeleri değiştiriyor

YENİ DÜŞMANLAR, YENİ MÜCADELELER: BİZANS VE MOĞOLLAR İTTİFAKI

Anadolu'da Türkler'in varlığını tehdit olarak gören Bizans ve Moğollar, siyasi bir evlilik ittifakı kurarak Osman Bey'e karşı yeni bir tehdit oluşturuyor.

Prenses Maria ve Görklü Han'ın evlendirilip yeni bir ittifak kurulmak üzere olduğunu öğrenen Osman Bey, bu evliliğe engel olmaya çalışacaktır. Osman Bey ve beyliği, bu zorlu sınavda nasıl bir yol izleyecek?