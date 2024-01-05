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Yalı Çapkını dizisi bu akşam yok mu, neden yok? 5 Ocak 2024 Star TV yayın akışı: Yalı Çapkın yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?

Gerçek hikayeden diziye uyarlanan Yalı Çapkını 53. bölümüyle merakla bekleniyor. Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı dizi yeni bölümleriyle her Cuma ekranlara geliyor. Ancak 5 Ocak 2024 Star TV yayın akışında yeni bölümünün yer almaması araştırmaları da beraberinde getirdi. Dizinin izleyicileri ''Yalı Çapkını dizisi bu akşam yok mu, neden yok? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?'' şeklindeki sorulara yanıt arıyor. İşte detaylar.

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Giriş Tarihi 05 Ocak 2024, 07:06 Güncelleme 05 Ocak 2024, 07:08
Yalı Çapkını dizisi bu akşam yok mu, neden yok? 5 Ocak 2024 Star TV yayın akışı: Yalı Çapkın yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?

Yalı Çapkını dizisi bu akşam yok mu, neden yok? Yalı Çapkın yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? soruları, 5 Ocak 2024 Star TV yayın akışını inceleyen izleyiciler tarafından sıkça araştırılmaya başlandı. OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 23 Eylül 2022 tarihinde yayınlanan dizi 53. bölümüyle merakla bekleniyor. İşte 5 Ocak 2024 Star TV yayın akışı ve Yalı Çapkını dizisi yeni bölümü hakkında bilgiler...

5 OCAK 2024 STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Kiralık Aşk (Tekrar)

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlamak

16:15 Söz

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Yalı Çapkını (Tekrar)

00:45 Yerli Dizi Tekrarı/ Sinema

03:00 Kiralık Aşk (Tekrar)

05:00 Fazilet Hanım ve Kızları (Tekrar)

YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Yalı Çapkını dizisinin 53. bölümü bu akşam yayınlanmayacak. Yeni yılın ilk haftası çoğu dizi yeni bölümlerini yayınlamıyor. Yılbaşı öncesinde çekimlere ara veren diziler bir haftalık ara ile dizileri yayınlanmaya devam ediyor. Yalı Çapkını dizisi de bu hafta yeni bölümü yayınlanmayacak diziler arasında yer alıyor.

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Seyran'ın televizyon programında anlattıkları büyük bir kaosa sebep olur ve başta Ferit ile Suna olmak üzere herkesi yaralar. Program Korhanlar için büyük bir tahribat yaratırken evin içindeki tartışmalar da büyür. Gülgün, Seyran'ın başına geleceklerden endişelenir ve onu yanına alır. Şehmuz, Kazımları evinde misafir etmeye başlar. Suna, olanların ardından Seyran'la hesaplaşır. Ferit de Gülgün'ün evine gelmek zorunda kalır. Ferit ve Seyran ayrılık konuşması yaparlar.

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