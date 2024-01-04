Ateş Kuşları’nda düğün heyecanı! Ali ve Mercan sonunda muradına eriyor

Şimdi onu durdurmak için yerle gök birleşse bile Barbaros hasta haliyle yataktan çıkıp Gülayşe'nin peşine düşecektir! Peki, Gülayşe'yi kurtarabilecekler mi? Ya onu ararken daha dün ayaklanmış Barbaros'un bedeni bu yükü kaldıramayacak olursa?

ATEŞ KUŞLARI İÇİN YİNE SEÇİM VAKTİ!

Ateş Kuşları büyük bir seçimin eşiğinde. Gülayşe'yi almak için Sultan'ı verecekler mi? Zaten istemediği ailesi ona bu ihaneti yaparsa, Sultan yaptığı her şeyde haklı çıkmaz mı? Ateş Kuşları birini daha Kara gibi geride bırakabilirler mi?