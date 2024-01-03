Yıldızlar Bana Uzak 2. bölüm 2. fragmanı nefes kesti: “Senin elinde ne var ne yoksa alıp bu hesabı tam burada kapatacağım!”

ATV'nin yeni dizisi Yıldızlar Bana Uzak'ın 2. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. İLK BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yıllardır birbirlerine deli gibi aşık olan Aslı ve Kadir artık hayallerine kavuşmak üzeredir. Kadir'in Aslı'ya evlenme teklifinden sonra ikili çok mutludur.

Ama bu evlilik diğerleri için kara bir haberdir. Özellikle de Han Varnalı için... Han'ın bu evliliği önlemek için kirli bir planı vardır.