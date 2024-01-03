SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Televizyon Haberleri

Yıldızlar Bana Uzak 2. bölüm 2. fragmanı nefes kesti: “Senin elinde ne var ne yoksa alıp bu hesabı tam burada kapatacağım!”

Furkan Andıç ve Burcu Kıratlı’nın başrolde yer aldığı Yıldızlar Bana Uzak 2. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm öncesi heyecanı arttıran fragmana “Senin elinde ne var ne yoksa alıp bu hesabı tam burada kapatacağım!” sözleri damga vurdu. Yıldızlar Bana Uzak 2. bölüm 2. fragmanı...

takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 03 Ocak 2024, 16:44 Güncelleme 03 Ocak 2024, 16:44
Yıldızlar Bana Uzak 2. bölüm 2. fragmanı nefes kesti: “Senin elinde ne var ne yoksa alıp bu hesabı tam burada kapatacağım!”

ATV'nin yeni dizisi Yıldızlar Bana Uzak'ın 2. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

İLK BÖLÜMDE NELER OLDU?
Yıllardır birbirlerine deli gibi aşık olan Aslı ve Kadir artık hayallerine kavuşmak üzeredir. Kadir'in Aslı'ya evlenme teklifinden sonra ikili çok mutludur.

Ama bu evlilik diğerleri için kara bir haberdir. Özellikle de Han Varnalı için... Han'ın bu evliliği önlemek için kirli bir planı vardır.

Kadir, işlemediği bir suçtan üstelik sevdiği kadının babasının katili olarak hapse düşer. Aslı bir tarafta harap haldeyken Kadir ile Varnalılar artık karşı karşıyadır.

Kadir'in aklında sadece intikam almak vardır. Yahya ise Kadir'in hapishanede yol göstericisi olacaktır.

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
İran’da peş peşe iki patlama: Çok sayıda ölü var | Terör saldırısının arkasında Lübnan’da Hamas’ı hedef alan Mossad mı var?
Aralık ayı enflasyon oranı açıklandı! Emekli, memur, ve memur emeklilerinin zam oranı ne oldu? Kimlere nasıl yansıyacak?
Yargıtay’dan Can Atalay kararı: AYM’nin ikinci ihlal kararının hukuki değeri yok
SON DAKİKA