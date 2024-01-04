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👰🏻 Gelinim Mutfakta 4 Ocak 2024 puan durumu: Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı, hangi gelin günün birincisi oldu?

Gelinim Mutfakta'da günün puan durumu araştırılıyor. Hafta içi her gün yayınlanan yemek yarışma programında bu hafta Cuma günü bir gelin ve bir kaynana elenecek. Eleme kotasında olmak istemeyen gelinler bugün de canla başla yarışacak. Programın takipçileri ''Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı, hangi gelin günün birincisi oldu?'' sorularına yanıt arıyor. İşte Gelinim Mutfakta 4 Ocak 2024 puan durumu.

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Giriş Tarihi 04 Ocak 2024, 08:24 Güncelleme 04 Ocak 2024, 08:24
👰🏻 Gelinim Mutfakta 4 Ocak 2024 puan durumu: Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı, hangi gelin günün birincisi oldu?

Gelinim Mutfakta Nursel Ergin'in sunumuyla ekranlara gelmeye devam ediyor. Gündüz kuşağının yakından takip edilen yarışma programında haftanın finaline son 1 gün kaldı. Peki Gelinim Mutfakta 4 Ocak 2024 puan durumu belli oldu mu? Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı, hangi gelin günün birincisi oldu?

👰🏻 GELINİM MUTFAKTA 4 OCAK 2024 PUAN DURUMU

4 Ocak 2024 Gelinim Mutfakta puan durumu açıklanır açıklanmaz haberimizde yer verilecektir. Puan durumuyla birlikte bugünün çeyrek altın kazanan yarışmacısı belli olacak.

HAFTA BOYUNCA KAZANANLAR

Gelinim mutfakta da haftanın ilk günü çeyrek altın kazanan isim Aleyna olurken,

ikinci gün kazananı ise Yeşim olmuştu.

Haftanın üçüncü gününde kazanan isim ise Tuğba oldu!

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