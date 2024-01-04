👰🏻 Gelinim Mutfakta 4 Ocak 2024 puan durumu: Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı, hangi gelin günün birincisi oldu?

Gelinim Mutfakta Nursel Ergin'in sunumuyla ekranlara gelmeye devam ediyor. Gündüz kuşağının yakından takip edilen yarışma programında haftanın finaline son 1 gün kaldı. Peki Gelinim Mutfakta 4 Ocak 2024 puan durumu belli oldu mu? Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı, hangi gelin günün birincisi oldu?