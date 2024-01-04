👰🏻 Gelinim Mutfakta 4 Ocak 2024 puan durumu: Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı, hangi gelin günün birincisi oldu?

Gelinim Mutfakta Nursel Ergin'in sunumuyla ekranlara gelmeye devam ediyor. Gündüz kuşağının yakından takip edilen yarışma programında haftanın finaline son 1 gün kaldı. Peki Gelinim Mutfakta 4 Ocak 2024 puan durumu belli oldu mu? Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı, hangi gelin günün birincisi oldu?
👰🏻 GELINİM MUTFAKTA 4 OCAK 2024 PUAN DURUMU
4 Ocak 2024 Gelinim Mutfakta puan durumu açıklanır açıklanmaz haberimizde yer verilecektir. Puan durumuyla birlikte bugünün çeyrek altın kazanan yarışmacısı belli olacak.
HAFTA BOYUNCA KAZANANLAR
Gelinim mutfakta da haftanın ilk günü çeyrek altın kazanan isim Aleyna olurken,
ikinci gün kazananı ise Yeşim olmuştu.
Haftanın üçüncü gününde kazanan isim ise Tuğba oldu!