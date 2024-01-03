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Ben Bu Cihana Sığmazam 52. bölüm fragmanı yayınlandı: “Senin de Gedik Ali'nin de hükmünü vermiş durumdayım”

ATV ekranlarında yayınlanan Ben Bu Cihana Sığmazam’ın 52. bölüm fragmanı yayınlandı. Başrolünde Oktay Kaynarca’nın yer aldığı fragmana Cezayir’in “Senin de Gedik Ali'nin de hükmünü vermiş durumdayım” şeklindeki sözleri damga vurdu. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam 52. bölüm fragmanı...

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Giriş Tarihi 03 Ocak 2024, 13:23 Güncelleme 03 Ocak 2024, 13:23
Ben Bu Cihana Sığmazam 52. bölüm fragmanı yayınlandı: “Senin de Gedik Ali’nin de hükmünü vermiş durumdayım”

Salı akşamları ATV'de izleyici ile buluşan Ben Bu Cihana Sığmazam'ın 52. bölüm fragmanı yayınlandı.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Cancal'ın ve Berfin'in hainliği ortaya çıkınca Cezayir'in yapacaklarından korkan Berfin, Cezayir'i öldürmeye karar verir.

Berfin, Cezayir'i takip edip tam da Leyla ile baş başa olacakları bir anda onu yalnız yakalar. Silahını çekip ateşler.

Diğer tarafta Gardaşov, Süslü'nün silah fabrikasını almasıyla Gedik Ali ve Koslu'nun hedefi haline gelir. Ancak bu düşmanlığı açık açık değil de gizli kapaklı, başkalarını kullanarak yaparlar. Gardaşov onları alt etmek için uğraşırken Cezayir dostunu yalnız bırakmaz.

Onbeşli ve Emina birlikte geçmişleri ile yüzleşirlerken Tazıyev de peşlerindedir. Ateş ve kızı Ada, Elif'in çabalarıyla birbirlerine ısınmaya başlamışlardır.

Gülcan ise Taziyev'in uyarılarına rağmen Gardaşov' dan uzak duramamaktadır.

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