Ben Bu Cihana Sığmazam 52. bölüm fragmanı yayınlandı: “Senin de Gedik Ali’nin de hükmünü vermiş durumdayım”

Salı akşamları ATV'de izleyici ile buluşan Ben Bu Cihana Sığmazam'ın 52. bölüm fragmanı yayınlandı. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cancal'ın ve Berfin'in hainliği ortaya çıkınca Cezayir'in yapacaklarından korkan Berfin, Cezayir'i öldürmeye karar verir.

Berfin, Cezayir'i takip edip tam da Leyla ile baş başa olacakları bir anda onu yalnız yakalar. Silahını çekip ateşler.