Survivor 2024 All Star yarışmacısı Gizem evli mi, eşi kim, çocuğu var mı? Survivor Gizem Memiç kimdir, kaç yaşında, nereli?

Survivor 2024 yarışmacılarından Gizem Memiç hakkında araştırmalar hızlandı. Survivor 2024 All Star 1 Ocak itibariyle başladı. Yarışmada dikkat çeken isimlerden Gizem Memiç ile ilgili birçok soruya yanıt aranıyor. Peki Survivor Gizem Memiç kimdir, kaç yaşında, nereli? Gizem Memiç evli mi, boşandı mı, eski eşi kim, çocuğu var mı?

SURVİVOR GİZEM MEMİŞ KİMDİR? Survivor Gizem Memiç, 16 Mayıs 1990 doğumlu. Türk model ve güzellik kraliçesi olan Gizem Memiç 1 Nisan 2010 tarihinde Miss Turkey seçidi. Tacını bir önceki yılın kraliçesi Miss Turkey 2009 Ebru Şam'dan alan Memiş, Türkiye'yi hem Miss World Dünya Güzellik Yarışması'nda hem de Miss Universe Kâinat Güzellik Yarışması'nda temsil etti.