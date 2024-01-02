SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Televizyon Haberleri

Survivor 2024 All Star yarışmacısı Gizem evli mi, eşi kim, çocuğu var mı? Survivor Gizem Memiç kimdir, kaç yaşında, nereli?

Survivor 2024 All Star'ın başlamasıyla birlikte, yarışmacılar arasında yer alan Gizem Memiç hakkında merak edilenler arttı. İzleyiciler, Gizem'in kişisel hayatı, yaşadığı yer ve aile durumu hakkında bilgi edinmek istiyor. Gizem Memiç, Survivor 2024 All Star yarışmasının dikkat çeken isimlerinden biridir. Yarışmacının yaşadığı yer, kişisel geçmişi ve kariyeri, izleyiciler tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte Gizem Memiç hakkında bilinmesi gerekenler:

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 02 Ocak 2024, 15:15 Güncelleme 02 Ocak 2024, 15:15
Survivor 2024 All Star yarışmacısı Gizem evli mi, eşi kim, çocuğu var mı? Survivor Gizem Memiç kimdir, kaç yaşında, nereli?

Survivor 2024 yarışmacılarından Gizem Memiç hakkında araştırmalar hızlandı. Survivor 2024 All Star 1 Ocak itibariyle başladı. Yarışmada dikkat çeken isimlerden Gizem Memiç ile ilgili birçok soruya yanıt aranıyor. Peki Survivor Gizem Memiç kimdir, kaç yaşında, nereli? Gizem Memiç evli mi, boşandı mı, eski eşi kim, çocuğu var mı?

SURVİVOR GİZEM MEMİŞ KİMDİR?

Survivor Gizem Memiç, 16 Mayıs 1990 doğumlu. Türk model ve güzellik kraliçesi olan Gizem Memiç 1 Nisan 2010 tarihinde Miss Turkey seçidi.

Tacını bir önceki yılın kraliçesi Miss Turkey 2009 Ebru Şam'dan alan Memiş, Türkiye'yi hem Miss World Dünya Güzellik Yarışması'nda hem de Miss Universe Kâinat Güzellik Yarışması'nda temsil etti.

Gizem Memiş, Bilkent Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı mezunudur. 7 Şubat 2016 tarihinde başlayan Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışmasında Gönüllüler takımında yer alan Memiş, yarışmanın 115. gününde adaya veda ederek Survivor 2016'da 10. oldu. Survivor 2022'de mücadele etti ancak 14. haftada yarışmadan elendi.

SURVİVOR GİZEM MEMİŞ EVLİ Mİ, BOŞANDI MI?

Gizem Memiç bir süredir birlikte olduğu Burak Mert ile 2018 yılında evlendi. 2022 yılında düğün fotoğraflarını sosyal medya hesabından kaldırmasının ardından 'boşandı' iddiaları çıksa da konuya ilişkin kesinlik bulunmuyor.

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan 2023 Yılı İhracat Rakamlarının Açıklanması Programı’nda önemli açıklamalar | CANLI YAYIN
Son dakika: Japonya’nın başkenti Tokyo’daki Haneda Havalimanı’nda korku dolu anlar! Pistteki uçakta yangın çıktı
Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel arasındaki İzmir kavgası büyüyor! Yine açıklanmayacak
SON DAKİKA