SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Televizyon Haberleri

Safir 19. bölüm fragmanı yayınlandı: Yaman’ın canını yakmak istedim!

ATV’nin sevilen dizisi Safir’in 19. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm öncesi heyecanı arttıran fragmana Ateş’in “Yaman’ın canını yakmak istedim!” şeklindeki sözleri damga vurdu. İşte Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi Safir’in 19. bölüm fragmanı...

takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 02 Ocak 2024, 12:16 Güncelleme 02 Ocak 2024, 12:16
Safir 19. bölüm fragmanı yayınlandı: Yaman’ın canını yakmak istedim!

Pazartesi akşamları ATV ekranlarında izleyici ile buluşan Safir'in 19. bölüm fragmanı yayınlandı.

SAFİR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Yaman, Bora'yı hastaneye yetiştirir ama bilinci kapalıdır. Tek görgü şahidi ve şüpheli olarak gözaltına alınmanın şokunu yaşar.

Diğer taraftan Feraye, Çetin'in baskısıyla müştemilata geri dönmek zorunda kalmıştır. Ama Hazal ve Okan sayesinde yine de evden kaçarak Yaman'ın yanına gider.

Yaman'dan, Bora'nın Aleyna'nın bebeği ile ilgili gerçeği bildiğini öğrenir. Şu anda tek şansları Bora'nın uyanıp konuşmasıdır ancak Feraye temkinli olmak isterken Yaman, fevri davranır.

Ateş, Güneş'in Bade konusundaki emrivakisini açık vermeden savuşturur ama Güneş'e kırgındır. Ateş'in ricası üzerine Güneş'in Yaman'ın avukatlığını üstlenmesi ikili arasındaki buzları eritir. Diğer taraftan Ateş'in Feraye için üniversiteyle konuşup onu yeniden işe aldırması Yaman'ı çileden çıkarır.

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
8 ilde casusluk operasyonu! İsrail için çalışan 33 kişi yakalandı
AK Parti çalınmadık kapı bırakmayacak! İstanbul için seferberlik zamanı
Filistin’e destek yürüyüşünden dönen vatandaşı sen Arap sevicisin diyerek yumrukladı! Provokatör tutuklandı
SON DAKİKA