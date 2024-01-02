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ATV son 8 yılın en çok izlenen televizyon kanalı oldu!

Geçtiğimiz 7 yılın şampiyonu olan ATV, 2023 yılını da Tüm Kişiler kategorisinde birincilikle bitirerek “son 8 yılın en çok izlenen televizyon kanalı” oldu.

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Giriş Tarihi 02 Ocak 2024, 14:35 Güncelleme 02 Ocak 2024, 14:35
ATV son 8 yılın en çok izlenen televizyon kanalı oldu!

Son yılların en yüksek izlenme oranlarına imzasını atan ATV, Kantar Medya'dan alınan verilere göre en iyi yerli dizilerin ve yapımların adresi olarak bu yıl da hafızalara kazındı.

YILI BİRİNCİLİKLE KAPATTI
Reyting rekorları kıran dizi ve programlarıyla yılların birincisi olan ATV, Tüm Gün – Tüm Kişiler, Tüm Gün – AB, Tüm Gün – 20+ABC1 ve Prime Time – Tüm Kişiler kategorilerinde aldığı izlenme oranlarıyla 2023 yılının birincisi oldu.

Hem Türkiye'de hem de dünyada ilgiyle izlenen dizilerine yenilerini ekleyen, milyonların gönlüne taht kurmuş yıldızlara ev sahipliği yapan ATV, vazgeçilmezlerinin yanı sıra yeni yayın döneminde başlayan yenilenme atağını kesintisiz olarak sürdürmeye devam ediyor.

Ayların değil, yılların birincisi olma unvanını elden bırakmayan ATV, başarısını her kulvarda istikrarla sürdürmeye devam ediyor.

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