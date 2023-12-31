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Yıldızlar Bana Uzak dizisi nerede çekiliyor? ATV'nin yeni dizisi Yıldızlar Bana Uzak gerçek hikaye mi, uyarlama mı?

Yıldızlar Bana Uzak dizisi artık her Pazar yeni bölümleriyle ATV'de izleyici karşısına çıkacak. Merakla beklenen dizinin 1. bölümü ise 31 Aralık akşamı yayınlanacak. Dizi severler internet arama motorlarında ''Yıldızlar Bana Uzak dizisi nerede çekiliyor? ATV'nin yeni dizisi Yıldızlar Bana Uzak gerçek hikaye mi, uyarlama mı?'' sorularına yanıt arıyor. İşte Yıldızlar Bana Uzak dizisi hakkında bilgiler.

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Giriş Tarihi 31 Aralık 2023, 18:04 Güncelleme 31 Aralık 2023, 18:48
Yıldızlar Bana Uzak dizisi nerede çekiliyor? ATV’nin yeni dizisi Yıldızlar Bana Uzak gerçek hikaye mi, uyarlama mı?

Yıldızlar Bana Uzak dizisinin başrollerinde Furkan Andıç ve Burcu Kıratlı yer alıyor. O3 Medya ve Ortaks Yapım'ın yapımcılığını üstlendiği dizinin senaryosunu Ercan Uğur yazıyor. Yönetmen koltuğunda ise Bahadır İnce oturuyor. Aşk ve entrika dolu hikayesiyle dikkat çeken dizinin nerede çekildiği ve gerçek hikaye olup olmadığı merak edilenler arasında. Peki Yıldızlar Bana Uzak dizisi nerede çekiliyor? ATV'nin yeni dizisi Yıldızlar Bana Uzak gerçek hikaye mi, uyarlama mı?

YILDIZLAR BANA UZAK DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR, GERÇEK HİKAYE Mİ?

ATV'nin yeni dizisi Yıldızlar Bana Uzak İstanbul'da çekiliyor. Sahneleri İstanbul'un farklı ilçelerinde çekilirken hikayesinin ise gerçek olup olmadığı hakkında bir bilgi bulunmuyor.

▶️ Yıldızlar Bana Uzak 1. bölüm CANLI İZLE 📺

YILDIZLAR BANA UZAK OYUNCU KADROSU

Başrollerini Furkan Andıç ve Burcu Kıratlı'nın paylaştığı dizi güçlü kadrosuyla dikkat çekiyor. Usta oyuncular Gürkan Uygun ve Murat Daltaban'ın da yer aldığı dizide, Rami Narin, Elifcan Ongurlar, Evrim Doğan, İnanç Konukçu, Goncagül Sunar, Yaprak Medine, Baran Can Eraslan, Ela Yörüklü, Önder Selen, Deniz Atam ve çocuk oyuncu Mustafa Enis Bilir rol alıyor.

YILDIZLAR BANA UZAK DİZİSİ HİKAYESİ

Kadir ve Aslı… Onların aşkı unutulacak ya da zamana yenilecek bir aşk değildir. Sonsuza kadar hatırlanacak kutsal bir bağ gibidir. Ama Kadir'in hapse girmesi hem de Aslı'nın babasının katili olarak hapse girmesi bütün güzel anıların yitip gitmesine yol açar. Aslı bu darbenin etkisiyle savrulurken; Kadir'in artık tek bir amacı vardır. Masumiyetini ispatlamak ve hapishanede kendisine yol gösteren Yahya ile birlikte bu oyunu oynayan Varnalı ailesinden intikam almak…

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