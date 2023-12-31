Yıldızlar Bana Uzak dizisinin başrollerinde Furkan Andıç ve Burcu Kıratlı yer alıyor. O3 Medya ve Ortaks Yapım'ın yapımcılığını üstlendiği dizinin senaryosunu Ercan Uğur yazıyor. Yönetmen koltuğunda ise Bahadır İnce oturuyor. Aşk ve entrika dolu hikayesiyle dikkat çeken dizinin nerede çekildiği ve gerçek hikaye olup olmadığı merak edilenler arasında. Peki Yıldızlar Bana Uzak dizisi nerede çekiliyor? ATV'nin yeni dizisi Yıldızlar Bana Uzak gerçek hikaye mi, uyarlama mı?
YILDIZLAR BANA UZAK DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR, GERÇEK HİKAYE Mİ?
ATV'nin yeni dizisi Yıldızlar Bana Uzak İstanbul'da çekiliyor. Sahneleri İstanbul'un farklı ilçelerinde çekilirken hikayesinin ise gerçek olup olmadığı hakkında bir bilgi bulunmuyor.
YILDIZLAR BANA UZAK OYUNCU KADROSU
Başrollerini Furkan Andıç ve Burcu Kıratlı'nın paylaştığı dizi güçlü kadrosuyla dikkat çekiyor. Usta oyuncular Gürkan Uygun ve Murat Daltaban'ın da yer aldığı dizide, Rami Narin, Elifcan Ongurlar, Evrim Doğan, İnanç Konukçu, Goncagül Sunar, Yaprak Medine, Baran Can Eraslan, Ela Yörüklü, Önder Selen, Deniz Atam ve çocuk oyuncu Mustafa Enis Bilir rol alıyor.