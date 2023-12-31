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İbo Show yılbaşı 2024 konukları kimler? 31 Aralık İbo Show yılbaşı özel bölümü ne zaman, saat kaçta?

İbo Show Yılbaşı Özel konuklarıyla 31 Aralık'ta ekranda olacak. Programı merakla bekleyenler ''İbo Show yılbaşı 2024 konukları kimler? 31 Aralık İbo Show yılbaşı özel bölümü (canlı) ne zaman, saat kaçta?'' sorularına yanıt arıyor. Yılbaşı akşamı İbo Show'un konukları arasında Hülya Avşar, Bülent Serttaş, Aleyna Tilki, Resul Dindar, Cenk Eren, Serdar Ortaç, Şafak Sezer ve daha bir çok ünlü isim yer alıyor. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 31 Aralık 2023, 22:16 Güncelleme 01 Ocak 2024, 01:07
İbo Show yılbaşı 2024 konukları kimler? 31 Aralık İbo Show yılbaşı özel bölümü ne zaman, saat kaçta?

İbo Show yılbaşı 2024 konukları kimler? 31 Aralık İbo Show yılbaşı özel bölümü (canl) ne zaman, saat kaçta? soruları, yeni yıl yaklaşırken programın takipçileri tarafından sıkla araştırılmaya başlandı. 31 Aralık TV yayın akışı yayımlandı. Yılbaşı akşamı hangi kanalda hangi programların yayınlanacağı belli oldu. İşte İbo Show yılbaşı 2024 özel bölümü hakkında bilgiler...

İBO SHOW YILBAŞI ÖZEL BÖLÜMÜ 2024 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

31 Aralık 2023 Star TV yayın akışına göre; İbo Show yılbaşı özel bölümü Pazar akşamı saat 20:00'da başlayacak. Canlı yayını izlemek için aşağıdaki linki kopyalayıp internet arama motoruna yapıştırabilirsiniz.

https://www.startv.com.tr/canli-yayin

31 ARALIK İBO SHOW YILBAŞI KONUKLARI KİMLER?

İbo Show yılbaşı özel bölümünde Hülya Avşar, Bülent Serttaş, Aleyna Tilki, Resul Dindar, Cenk Eren, Serdar Ortaç, Şafak Sezer, Norm Ender, İdo Tatlıses, Tefo&Seko ikilisi ve Romantik Erhan gibi ünlü isimler konuk olacak.

Ayrıca geceye özel sürpriz konuklar da İbo Show Yılbaşı Özel'de olacak.

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