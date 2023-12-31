İbo Show yılbaşı 2024 konukları kimler? 31 Aralık İbo Show yılbaşı özel bölümü ne zaman, saat kaçta?

İbo Show yılbaşı 2024 konukları kimler? 31 Aralık İbo Show yılbaşı özel bölümü (canl) ne zaman, saat kaçta? soruları, yeni yıl yaklaşırken programın takipçileri tarafından sıkla araştırılmaya başlandı. 31 Aralık TV yayın akışı yayımlandı. Yılbaşı akşamı hangi kanalda hangi programların yayınlanacağı belli oldu. İşte İbo Show yılbaşı 2024 özel bölümü hakkında bilgiler...