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Safir 18. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Onu unuttuğuna inanmıyorum!

Pazartesi akşamları milyonları ATV ekranına kilitleyen Safir’in 18. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm öncesi heyecanı doruklara çıkaran fragmana Yaman’ın “Onu unuttuğuna inanmıyorum!” şeklindeki sözleri damga vurdu. İşte Safir 18. bölüm 2. fragmanı...

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Giriş Tarihi 29 Aralık 2023, 11:16 Güncelleme 29 Aralık 2023, 11:16
Safir 18. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Onu unuttuğuna inanmıyorum!

ATV'nin sevilen dizisi Safir'in 18. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Kısa sürede sosyal medyada büyük ses getiren fragmana Yaman'ın "Onu unuttuğuna inanmıyorum!" şeklindeki sözleri damga vurdu.

SAFİR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Feraye, Cemile ve Aleyna'nın evi basması sonucu çok zor bir durumda kalır. Yaman her ne kadar Feraye'yi sonuna kadar savunsa da Feraye için kâbus dolu günler başlar.

Sadece okulda moda tasarım bölümü atölyesi için hazırladığı kreasyon ayakta tutmaktadır onu. Feraye, bu çalışmasıyla önemli markaların katılacağı bir yarışmaya aday gösterilirken, Aleyna ve Cemile onun hayatında tutunduğu tüm dalları kesmeye kararlıdır.

Güneş, geçici süre için geldiği Ürgüp'ten ayrılmaya karar verir. Ateş bu karara üzülse de söyleyebileceği bir şey yoktur. Güneş yola çıkmak üzereyken Bade, "Güvenecek başka kimsem yok" diyerek ona sığınır.

Ömer torunlarının yüksek çabasıyla serbest bırakılır ama bu geçici bir karardır, hâlâ hapse girme tehlikesi devam etmektedir. İşte tam da bu hassas günlerde Vural, Ateş'le ilgili gerçeği Ömer'e açıklar.

Bu aileye adım attığı ilk günden beri gelininin onları kandırdığını öğrenen Ömer, Gülfem'i evden kovar.

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