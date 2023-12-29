Safir 18. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Onu unuttuğuna inanmıyorum!

ATV'nin sevilen dizisi Safir'in 18. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Kısa sürede sosyal medyada büyük ses getiren fragmana Yaman'ın "Onu unuttuğuna inanmıyorum!" şeklindeki sözleri damga vurdu. SAFİR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Feraye, Cemile ve Aleyna'nın evi basması sonucu çok zor bir durumda kalır. Yaman her ne kadar Feraye'yi sonuna kadar savunsa da Feraye için kâbus dolu günler başlar.

Sadece okulda moda tasarım bölümü atölyesi için hazırladığı kreasyon ayakta tutmaktadır onu. Feraye, bu çalışmasıyla önemli markaların katılacağı bir yarışmaya aday gösterilirken, Aleyna ve Cemile onun hayatında tutunduğu tüm dalları kesmeye kararlıdır.