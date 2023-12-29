SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Televizyon Haberleri

Kardeşlerim 111. bölümden detaylar ortaya çıktı: Eren ailesi kayıp paraları arıyor!

Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan Kardeşlerim’in yeni bölümüne dair detaylar ortaya çıktı. Peki Eren ailesinin kayıp paralarını aradığı bölümde neler olacak? İşte Kardeşlerim 111. bölümden ipuçları...

takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 29 Aralık 2023, 11:30 Güncelleme 29 Aralık 2023, 11:30
Kardeşlerim 111. bölümden detaylar ortaya çıktı: Eren ailesi kayıp paraları arıyor!

Emel'in zehirlenmesiyle gözü dönen Ömer, hesap sormak üzere, soluğu Asiye'nin gündeliğe gittiği evde alır.

Hamile olduğunu öğrenen Suzan'ın kafası, epey karışık durumdayken; Oğulcan başta olmak üzere, tüm Eren ailesi, Fatma'nın yerini unuttuğu paraları aramaktadır.

Nebahat'in, Akif'le ilgili aldığı kararlardan geri dönmeye niyeti yoktur. Yeni bir iş bulan Asiye'nin karşısına, çalıştığı yerde beklenmedik birisi çıkar.

Akif, Süreyya ile evlenme eşiğinde olan Yaman'ı, açmaza sokacak bir hamle yapar.

Tüm çocuklar ve aileler, yılbaşı coşkusu içindeyken, yeni bir belaya bulaşan Ömer, başına geleceklerden habersizdir.

Kardeşlerim, 4. sezon yeni bölümleriyle Cumartesi akşamları atv'de!

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
CHP’de adaylık krizi! Ekrem İmamoğlu İstanbul listesini hazırladı... Murat Ongun’a koltuk kıyağı çekiyor!
Başkan Erdoğan’dan 2023’te Gazze için yoğun diplomasi! 15 ülkeye 21 ziyarette bulundu: 7 zirveye katıldı
Muud’una Göre Özgürce Müzik
SON DAKİKA