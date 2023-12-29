Arka Sokaklar bu akşam yok mu, neden? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? 29 Aralık 2023 Cuma Kanal D yayın akışı!

Dizinin ayrıca bölüm özeti ise şöyle; ekip teröristler tarafından zorla örgüte dahil edilen Seher'in izini ararken işin ucu Ramo'ya uzanacaktır.

Hüsnü, Merve'den kurtulmaya çalıştıkça Merve onun peşini bırakmaz. İnternetten arkadaş edinmeye çalışan Macit, başına gelenlerden sonra yaptığına pişman olacaktır. Diğer yandan Mücella Teyze emekli hesabındaki son parayı Tiktok'ta insanları kandıran bir dolandırıcıya kaptıracaktır. Bütün ekip yeni yıla girmek için Gazi'nin yerinde toplanır. Ama aslında onları başka bir sürpriz bekliyordur.