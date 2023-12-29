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Arka Sokaklar bu akşam yok mu, neden? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? 29 Aralık 2023 Cuma Kanal D yayın akışı!

Ekranların uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar yeni bölümleriyle her hafta yayınlanmaya devam ediyor. Cuma gününün gelmesiyle izleyiciler 29 Aralık 2023 Cuma Kanal D yayın akışını araştırmaya başladı. Ancak tekrar bölümünün yayınlanacağını öğrenenler yeni bölüm tarihini sorgular oldu. Peki Arka Sokaklar yeni bölüm bu akşam yok mu, neden? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 29 Aralık 2023, 07:19 Güncelleme 29 Aralık 2023, 07:19
Arka Sokaklar bu akşam yok mu, neden? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? 29 Aralık 2023 Cuma Kanal D yayın akışı!

Arka Sokaklar 657. bölümü ile bir önceki akşam izleyiciyle buluştu. Gözler bu kez Cuma gününe çevrildi. Her hafta Cuma yeni bölümüyle yayınlanan dizinin bu akşam tekrar bölümünün yayınlanacağı ortaya çıkınca internet arama motorlarında ''Arka Sokaklar bu akşam yok mu, neden? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?'' soruları sıkça araştırılmaya başlandı. İşte konuya ilişkin bilgiler...

ARKA SOKAKLAR BU AKŞAM YENİ BÖLÜM YOK MU, NEDEN YOK?

Arka Sokaklar yılbaşı özel bölümü 28 Aralık'ta yayınlandı. 29 Aralık'ta ise dizinin tekrar bölümü yayınlanacak. Yeni bölümünün ise haftaya kendi saatinde yayınlanması bekleniyor.

KANAL D YAYIN AKIŞI (29 ARALIK)

06:00 Yargı
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Camdaki Kız
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:30 Arka Sokaklar
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar 'Tekrar'
00:15 Üç Kız Kardeş

ARKA SOKAKLAR 657. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Dizinin yılbaşı özel bölümüne ünlü isim Kibariye konuk oldu. Rıza Baba ve ekibinin Kibariye şarkıları ile yeni yıla girdiği bölümde izleyicilere müzik ziyafeti yaşatıldı.

Dizinin ayrıca bölüm özeti ise şöyle; ekip teröristler tarafından zorla örgüte dahil edilen Seher'in izini ararken işin ucu Ramo'ya uzanacaktır.

Hüsnü, Merve'den kurtulmaya çalıştıkça Merve onun peşini bırakmaz. İnternetten arkadaş edinmeye çalışan Macit, başına gelenlerden sonra yaptığına pişman olacaktır. Diğer yandan Mücella Teyze emekli hesabındaki son parayı Tiktok'ta insanları kandıran bir dolandırıcıya kaptıracaktır. Bütün ekip yeni yıla girmek için Gazi'nin yerinde toplanır. Ama aslında onları başka bir sürpriz bekliyordur.

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