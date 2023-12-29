Arka Sokaklar bu akşam yok mu, neden? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? 29 Aralık 2023 Cuma Kanal D yayın akışı!

Arka Sokaklar 657. bölümü ile bir önceki akşam izleyiciyle buluştu. Gözler bu kez Cuma gününe çevrildi. Her hafta Cuma yeni bölümüyle yayınlanan dizinin bu akşam tekrar bölümünün yayınlanacağı ortaya çıkınca internet arama motorlarında ''Arka Sokaklar bu akşam yok mu, neden? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?'' soruları sıkça araştırılmaya başlandı. İşte konuya ilişkin bilgiler...
ARKA SOKAKLAR BU AKŞAM YENİ BÖLÜM YOK MU, NEDEN YOK?
Arka Sokaklar yılbaşı özel bölümü 28 Aralık'ta yayınlandı. 29 Aralık'ta ise dizinin tekrar bölümü yayınlanacak. Yeni bölümünün ise haftaya kendi saatinde yayınlanması bekleniyor.
KANAL D YAYIN AKIŞI (29 ARALIK)
06:00 Yargı
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Camdaki Kız
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:30 Arka Sokaklar
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar 'Tekrar'
00:15 Üç Kız Kardeş
ARKA SOKAKLAR 657. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
Dizinin yılbaşı özel bölümüne ünlü isim Kibariye konuk oldu. Rıza Baba ve ekibinin Kibariye şarkıları ile yeni yıla girdiği bölümde izleyicilere müzik ziyafeti yaşatıldı.