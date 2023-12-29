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Kızıl Goncalar yayından kaldırıldı mı? Kızıl Goncalar ceza mı aldı, neden? Program durdurma cezası nedir?

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), "Kızıl Goncalar" adlı diziyi inceleme kararı aldı. RTÜK, diziye yönelik alınan şikayetlerin ardından yapılan değerlendirmeler sonucunda, içerikle ilgili genel bir inceleme başlattı. Peki, Kızıl Goncalar yayından kaldırıldı mı? Kızıl Goncalar ceza mı aldı, neden? Program durdurma cezası nedir? İşte merak edilenler...

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Giriş Tarihi 29 Aralık 2023, 10:27 Güncelleme 29 Aralık 2023, 10:27
Kızıl Goncalar yayından kaldırıldı mı? Kızıl Goncalar ceza mı aldı, neden? Program durdurma cezası nedir?

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), "Kızıl Goncalar" adlı diziyi inceledikten sonra, diziye yönelik olumsuz değerlendirmeler sonucunda kanala ceza verme kararı aldı. Peki, Kızıl Goncalar yayından kaldırıldı mı? İşte merak edilenler...

KIZIL GONCALAR YASAKLANDI MI?

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Kızıl Goncalar dizisinin yayımlandığı FOX TV'ye idari para cezası ile iki kez program durdurma cezası verdi. Cezanın "toplumun milli ve manevi değerlerine aykırılık" gerekçesiyle verildiği açıklandı.

RTÜK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, haftalık olağan toplantısını yapan RTÜK, izleme raporlarını görüştü.

İŞTE VERİLEN CEZA

Üst Kurul, vatandaşlardan gelen 31 binin üzerinde şikayet üzerine "Kızıl Goncalar" dizisi hakkında hazırlanan izleme raporunu detaylı olarak ele aldı.



Dizide geçen diyaloglarda, "İslam'a ve Müslümanlara yakışmayacak sıfatların dindar görünümlü karakterler için kullanıldığı" ve bazı sahnelerde "dini hassasiyetlere sahip toplum kesimlerinin aşağılandığı", bu şekilde 6112 sayılı Yasa'da geçen "Yayın hizmetleri,….toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz" hükmünün ihlal edildiği gerekçesiyle yayıncı kanal FOX'a üst sınırdan idari para cezası ve 2 kez program durdurma yaptırımı uygulandı.

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