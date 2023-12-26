Kuruluş Osman 142. bölüm nefes kesecek: Osman Bey ve Karacelasun çatışıyor!

BEYLER, KARACELASUN'A KARŞI!

Orhan, Alaeddin ve Mehmet Beyler; Karacelasun'a karşı var güçleriyle savaşırlar. Karacelasun'un üstünlüğü nasıl kırılacaktır?

ÜSTAT GERA İÇİN YOLUN SONU MU GELİYOR?

Osman Bey, takas meselesinde Yakup Bey'e kimin akıl verdiğini sorgular. Oklar, Ayhan Ağa'yı göstermektedir. Osman Bey'in içine düşen şüphe onu hakikate nasıl götürecektir? Üstat Gera'nın gerçek yüzü nasıl ortaya çıkacaktır?