Safir 18. bölüm fragmanı yayınlandı: “Abim değilsin artık! Bu saatten sonra her şeyi bekle benden”

Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Safir'in merakla beklenen 18. bölüm fragmanı yayınlandı. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Feraye, Cemile ve Aleyna'nın evi basması sonucu çok zor bir durumda kalır. Yaman her ne kadar Feraye'yi sonuna kadar savunsa da Feraye için kâbus dolu günler başlar.

Sadece okulda moda tasarım bölümü atölyesi için hazırladığı kreasyon ayakta tutmaktadır onu. Feraye, bu çalışmasıyla önemli markaların katılacağı bir yarışmaya aday gösterilirken, Aleyna ve Cemile onun hayatında tutunduğu tüm dalları kesmeye kararlıdır.