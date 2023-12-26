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Safir 18. bölüm fragmanı yayınlandı: “Abim değilsin artık! Bu saatten sonra her şeyi bekle benden”

ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Safir’in 18. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm öncesi heyecanı doruklara çıkaran fragmana Yaman’ın “Abim değilsin artık! Bu saatten sonra her şeyi bekle benden” şeklindeki sözleri damga vurdu. İşte Safir 18. bölüm fragmanı...

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Giriş Tarihi 26 Aralık 2023, 11:31 Güncelleme 26 Aralık 2023, 11:31
Safir 18. bölüm fragmanı yayınlandı: “Abim değilsin artık! Bu saatten sonra her şeyi bekle benden”

Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Safir'in merakla beklenen 18. bölüm fragmanı yayınlandı.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Feraye, Cemile ve Aleyna'nın evi basması sonucu çok zor bir durumda kalır. Yaman her ne kadar Feraye'yi sonuna kadar savunsa da Feraye için kâbus dolu günler başlar.

Sadece okulda moda tasarım bölümü atölyesi için hazırladığı kreasyon ayakta tutmaktadır onu. Feraye, bu çalışmasıyla önemli markaların katılacağı bir yarışmaya aday gösterilirken, Aleyna ve Cemile onun hayatında tutunduğu tüm dalları kesmeye kararlıdır.

Güneş, geçici süre için geldiği Ürgüp'ten ayrılmaya karar verir. Ateş bu karara üzülse de söyleyebileceği bir şey yoktur. Güneş yola çıkmak üzereyken Bade, "Güvenecek başka kimsem yok" diyerek ona sığınır.

Ömer torunlarının yüksek çabasıyla serbest bırakılır ama bu geçici bir karardır, hâlâ hapse girme tehlikesi devam etmektedir.

İşte tam da bu hassas günlerde Vural, Ateş'le ilgili gerçeği Ömer'e açıklar. Bu aileye adım attığı ilk günden beri gelininin onları kandırdığını öğrenen Ömer, Gülfem'i evden kovar.

Yaman, bir taraftan şirketi kurtarmaya, öteki taraftan Feraye'yi etraflarını sarmış kötülüklerden uzak tutmaya çalışmaktadır.

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