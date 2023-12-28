Kuruluş Osman yine zirvede! Osman Bey’in içine düşen şüphe onu hakikate götürdü!

Kuruluş Osman 'ın 142. Bölümü'nde; Alaeddin Bey, Gonca Hatun'a olan sevdasını yüzüne karşı itiraf ederek kendisinden bir cevap bekledi. Gonca Hatun, "Sen beni yanlış anlamışsın. Yüreğim, yüreğinle bir atar sanırsan yanılırsın. Benim sende gönlüm yoktur. Gayrı yoluma çıkma!" diyerek Alaeddin Bey'in yanından uzaklaşmak istedi. Ancak bu beklenmedik itiraf karşısında Alaeddin Bey duyduklarına inanamadı. "Hayır! Anlamadım, dünden bugüne ne değişti? Hani sen bana sormuştun ya, bana güvenir misin diye… Ben sana güvenirim. Kendime güvendiğim kadar güvenirim sana. Bu sözlere inanmamı bekleme benden." diyerek hayal kırıklığını dile getirdi. Alaeddin Bey, Gonca Hatun'un cevabının sebebini öğrenmek istese de beklediği cevabı alamadı. Alaeddin Bey, kararlı bir şekilde Gonca Hatun'un karşısına dikilerek "Gözümün içine bakıp de bana. Senin bende gönlün yok mudur?" diye sordu. "Zorlama, gayrı bir daha da karşıma çıkma!" diyen Gonca Hatun'un oradan ayrılmasına karşılık Alaeddin Bey, "Dilinden dökülenlere değil, gözlerine inanırım." dedi.

Germiyanoğlu Ailesi, uzun süredir planladıkları stratejik bir evliliği hayata geçirmek üzere Atranos Kalesi'ne hareket ederek Holofira'yı teyzesi Olivia'dan istedi. Olivia, ani ziyaretlerinin sebebini sorduğunda Saadet Hatun, Holofira'yı çok sevdiklerini ve Holofira'nın çok iyi yetiştirilmiş olduğunu söyledi. Olivia ise Holofira'nın kendisi için çok kıymetli olduğunu ve ablasından kalan tek hatıra olduğunu ancak onu Uç Pazar'a göndermeyi hiç istemediğini dile getirdi. Bu sözler üzerine Mehmet Bey, Holofira'nın iyi ki Uç Pazar'a geldiğini ve iyi ki tanıştıklarını söyledi. Yakup Bey, "Lafı eğip bükmeyi sevmem. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle Holofira'yı oğlum Mehmet'e isterim." dedi. Ancak Olivia, Holofira'nın asla Müslüman olmayacağını, bu evlilik için Müslüman olması gerekirse izin vermeyeceğini söyledi. Yakup Beyler ise Holofira'nın Müslüman olmasına gerek olmadığını, Holofira nasıl isterse o şekilde hayatına devam edebileceğini söylediler. Olivia bu meselenin önemli olduğunu ve düşüneceğini söyledi.