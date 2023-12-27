Kuruluş Osman’a damga vuran sahne! Yakup Bey, Holofira’yı gelin olarak istedi

Ben sana güvenirim. Kendime güvendiğim kadar güvenirim sana. Bu sözlere inanmamı bekleme benden." diyerek hayal kırıklığını dile getirdi. Alaeddin Bey, Gonca Hatun'un cevabının sebebini öğrenmek istese de beklediği cevabı alamadı. Alaeddin Bey, kararlı bir şekilde Gonca Hatun'un karşısına dikilerek "Gözümün içine bakıp de bana. Senin bende gönlün yok mudur?" diye sordu. "Zorlama, gayrı bir daha da karşıma çıkma!" diyen Gonca Hatun'un oradan ayrılmasına karşılık Alaeddin Bey, "Dilinden dökülenlere değil, gözlerine inanırım." dedi. Yapımcılığını Mehmet Bozdağ 'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz 'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 142. Bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

ÜSTAT GERA'NIN İHANETİ ORTAYA ÇIKTI

Kuruluş Osman'ın 142. Bölümünde Osman Bey'in, takas meselesinde Yakup Bey'e kimin akıl verdiğini sorgulamasının ardından tüm oklar, Ayhan Ağa'yı gösterdi. Osman Bey'in içine düşen şüphe onu hakikate götürdü. Ayhan Ağa'nın kaldığı ev, alplar tarafından aranınca ortaya Söğüt'ü yakmak için saklanan uçan ataşlar çıktı. Osman Bey, Haçlılarla yaşanan mücadele sonrası Üstat Gera'yı Uç Pazar'a getirerek Ayhan Ağa'nın bir hain olduğunu tüm tebaanın gözleri önüne serdi. Osman Bey, "Mazlumların öfkesinden korkarsınız derler. Sana hiç demediler mi? Siz bizi kırmaya kalktıkça biz her daim dik duracağız! Ben zalimlerin kökünü kazıyanım! Belki dediklerinle başkalarını kandırabilirsin ama beni kandıramazsın. Yok olacaksınız!" diyerek Üstat Gera'nın cezasını hızlı bir hamleyle kesti.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 142. Bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.