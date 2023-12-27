Kardeşlerim 111. bölüm fragmanı yayınlandı: 500 bin doları olup da fakir olan tek insanlar biziz!

Berk babasını eve yemeğe davet eder. Babasının niyeti ise çok masum değildir. Kendini acındırıp zenginliğinden faydalanmaya çalışır.

Oğulcan'ın babaannesi ise aldığı motorla kaza yapar. Oğulcan tam zengin olduklarını söyler ama başını çarptığı için paraların yerini hatırlayamaz. Paranın miktarı ise herkesi şoke eder.