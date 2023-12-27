Kardeşlerim 111. bölüm fragmanı yayınlandı: 500 bin doları olup da fakir olan tek insanlar biziz!

Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi Kardeşlerim'in merakla beklenen 111. bölüm fragmanı yayınlandı.
110. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Nebahat, Akif'e de vale olarak iş verir. Asiye temizliğe giderken Emel'i de yanında götürür. Oradaki ev sahibi tarihi geçmiş konserve balık verir.
Zehirlenen Emel hastaneye kaldırılır. Suzan restoranda düşer bayılır. Şevval hastaneye kaldırır Suzan'ı ve hamile olduğu ortaya çıkar.
Maaşını alan Ömer, kömür ve evin alışveriş parasını kapkaça kaptırır. Oğulcan'ın babaannesi ise paralarla herkese hediyeler alarak açığını kapatmaya çalışır.