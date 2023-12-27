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Kardeşlerim 111. bölüm fragmanı yayınlandı: 500 bin doları olup da fakir olan tek insanlar biziz!

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim’in merakla beklenen 111. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni yıl heyecanının yaşandığı fragmana Ömer’in “500 bin doları olup da fakir olan tek insanlar biziz!” şeklindeki sözleri damga vurdu. İşte Kardeşlerim 111. bölüm fragmanı...

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Giriş Tarihi 27 Aralık 2023, 09:42 Güncelleme 27 Aralık 2023, 09:42
Kardeşlerim 111. bölüm fragmanı yayınlandı: 500 bin doları olup da fakir olan tek insanlar biziz!

Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi Kardeşlerim'in merakla beklenen 111. bölüm fragmanı yayınlandı.

110. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Nebahat, Akif'e de vale olarak iş verir. Asiye temizliğe giderken Emel'i de yanında götürür. Oradaki ev sahibi tarihi geçmiş konserve balık verir.

Zehirlenen Emel hastaneye kaldırılır. Suzan restoranda düşer bayılır. Şevval hastaneye kaldırır Suzan'ı ve hamile olduğu ortaya çıkar.

Maaşını alan Ömer, kömür ve evin alışveriş parasını kapkaça kaptırır. Oğulcan'ın babaannesi ise paralarla herkese hediyeler alarak açığını kapatmaya çalışır.

Berk babasını eve yemeğe davet eder. Babasının niyeti ise çok masum değildir. Kendini acındırıp zenginliğinden faydalanmaya çalışır.

Oğulcan'ın babaannesi ise aldığı motorla kaza yapar. Oğulcan tam zengin olduklarını söyler ama başını çarptığı için paraların yerini hatırlayamaz. Paranın miktarı ise herkesi şoke eder.

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