Yılbaşında televizyonda neler var? 31 Aralık Yılbaşı TV yayın akışı: ATV, Kanal D, Show, Star, TRT, TV8! Diziler, programlar...

SHOW TV 31 ARALIK YAYIN AKIŞI
10:00 Yılbaşı Sürprizi Canlı
13:00 Namuslu
15:00 Sandık Kokusu
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show Yılbaşı Özel
01:00 Kızılcık Şerbeti Tekrar
03:45 Namuslu
31 ARALIK KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat TEKRAR
08:30 Konuştukça YENİ BÖLÜM
09:30 Set Ekstra YENİ BÖLÜM
09:45 Magazin D Pazar YENİ BÖLÜM
12:45 Evrim Akın İle Ev GezmesiYENİ BÖLÜM
13:45 Arda ile Omuz OmuzaYENİ BÖLÜM
14:45 Yerli Dizi TEKRAR
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu CANLI
20:00 Şarkılar Bizi Söyler YENİ BÖLÜM YILBAŞI ÖZEL
01:15 Panik Odası
03:00 Poyraz Karayel TEKRAR
05:00 Dönence TEKRAR
STAR TV YAYIN AKIŞI 31 ARALIK 2023
08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:00 Ömer
11:00 Tülin Şahin İle Moda
12:00 Vahe İle Evdeki Mutluluk
14:00 Yalı Çapkını
16:00 Sakla Beni
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:45 Ömer
02:30 Kiralık Aşk
TRT 1 31 ARALIK 2023 YAYIN AKIŞI
05:53İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:55 Beni Böyle Sev
08:00 Leyla ile Mecnun
11:45 Enine Boyuna
13:00 Yeşil Deniz
16:10 Yabancı Sinema
18:00 Kod Adı Kırlangıç
19:00 Ana Haber
20:00 Yerli Dizi
22:15 Yerli Dizi
01:00 1'De Nostalji
03:45 Yerli Dizi