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Yılbaşında televizyonda neler var? 31 Aralık Yılbaşı TV yayın akışı: ATV, Kanal D, Show, Star, TRT, TV8! Diziler, programlar...

Yeni yıl yaklaşırken 31 Aralık akşamı televizyonda hangi dizi ve programların olduğu merak konusu oldu. Bu noktada 31 Aralık Yılbaşı TV yayın akışı! ATV, Kanal D, Show, Star, TRT, TV8 yayın akışı sıkça araştırılmaya başlandı. Peki Yılbaşında televizyonda neler var 2024? Yılbaşı akşamı saat 20:00'da ATV'de Yıldızlar Bana Uzak adlı yeni dizi ilk bölümüyle yayınlanacak. Saat 22:40'da ise Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı özel programıyla ekranda olacak. İşte 31 Aralık Yılbaşı TV yayın akışı: ATV, Kanal D, Show, Star, TRT, TV8!

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 27 Aralık 2023, 10:41 Güncelleme 27 Aralık 2023, 10:42
Yılbaşında televizyonda neler var? 31 Aralık Yılbaşı TV yayın akışı: ATV, Kanal D, Show, Star, TRT, TV8! Diziler, programlar...

Yılbaşı TV yayın akışı belli oldu. Televizyon izleyicileri yılbaşı akşamı ATV, Kanal D, Show, Star, TRT, TV8'de hangi dizi ve programların olacağını merak ediyor. 31 Aralık gecesi evinde olacak vatandaşlar yılbaşı TV yayın akışını öğrenmek istiyor. İşte yılbaşında televizyonda yayınlanacak dizi ve programlar...

31 ARALIK ATV YAYIN AKIŞI

07: 30 atv'de Hafta Sonu

10: 00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11: 30 Dizi TV

12: 30 Aman Reis Duymasın - Yerli Sinema

14: 30 Kardeşlerim 111.Bölüm

19: 00 atv Ana Haber

20: 00 Yıldızlar Bana Uzak 1.Bölüm

22: 40 Kim Milyoner Olmak İster? -Yılbaşı Özel

01: 40 Yıldızlar Bana Uzak 1.Bölüm

04: 15 Shazam! 6 Güç - Yabancı Sinema

TV8 31 ARALIK 2023 PAZAR YAYIN AKIŞI

09:00 Gençlik Rüzgarı Program

10:00 Yabancı Sinema / Sara'ya İki katır Sinema

12:30 Gazete Magazin / Yeni BölümProgram

17:15 MasterChef Türkiye All Star Yarışma

20:00 MasterChef Türkiye All Star / Yeni BölümYarışma

SHOW TV 31 ARALIK YAYIN AKIŞI

10:00 Yılbaşı Sürprizi Canlı

13:00 Namuslu

15:00 Sandık Kokusu

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show Yılbaşı Özel

01:00 Kızılcık Şerbeti Tekrar

03:45 Namuslu

31 ARALIK KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat TEKRAR

08:30 Konuştukça YENİ BÖLÜM

09:30 Set Ekstra YENİ BÖLÜM

09:45 Magazin D Pazar YENİ BÖLÜM

12:45 Evrim Akın İle Ev GezmesiYENİ BÖLÜM

13:45 Arda ile Omuz OmuzaYENİ BÖLÜM

14:45 Yerli Dizi TEKRAR

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu CANLI

20:00 Şarkılar Bizi Söyler YENİ BÖLÜM YILBAŞI ÖZEL

01:15 Panik Odası

03:00 Poyraz Karayel TEKRAR

05:00 Dönence TEKRAR

STAR TV YAYIN AKIŞI 31 ARALIK 2023

08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09:00 Ömer

11:00 Tülin Şahin İle Moda

12:00 Vahe İle Evdeki Mutluluk

14:00 Yalı Çapkını

16:00 Sakla Beni

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:45 Ömer

02:30 Kiralık Aşk

TRT 1 31 ARALIK 2023 YAYIN AKIŞI

05:53İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:55 Beni Böyle Sev

08:00 Leyla ile Mecnun

11:45 Enine Boyuna

13:00 Yeşil Deniz

16:10 Yabancı Sinema

18:00 Kod Adı Kırlangıç

19:00 Ana Haber

20:00 Yerli Dizi

22:15 Yerli Dizi

01:00 1'De Nostalji

03:45 Yerli Dizi

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