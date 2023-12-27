Yılbaşında televizyonda neler var? 31 Aralık Yılbaşı TV yayın akışı: ATV, Kanal D, Show, Star, TRT, TV8! Diziler, programlar...

Yılbaşı TV yayın akışı belli oldu. Televizyon izleyicileri yılbaşı akşamı ATV, Kanal D, Show, Star, TRT, TV8'de hangi dizi ve programların olacağını merak ediyor. 31 Aralık gecesi evinde olacak vatandaşlar yılbaşı TV yayın akışını öğrenmek istiyor. İşte yılbaşında televizyonda yayınlanacak dizi ve programlar...