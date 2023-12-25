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Ben Bu Cihana Sığmazam’ın 51. bölümüne dair detaylar otaya çıktı! Cezayir dostunu yalnız bırakmıyor!

Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan Saban (Leyla), Ozan Akbaba (Gardaşov), Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba), Ragıp Savaş (Atakan), Burak Çelik (Jean Luc) İsmail Demirci (Onbeşli) gibi başarılı isimlerin kadrosunda yer aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam’ın 51. bölümüne dair detaylar otaya çıktı. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam’ın yeni bölümünde yaşanacak olaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 25 Aralık 2023, 10:42 Güncelleme 25 Aralık 2023, 10:42
Ben Bu Cihana Sığmazam’ın 51. bölümüne dair detaylar otaya çıktı! Cezayir dostunu yalnız bırakmıyor!

Cancal'ın ve Berfin'in hainliği ortaya çıkınca Cezayir'in yapacaklarından korkan Berfin, Cezayir'i öldürmeye karar verir.

Berfin, Cezayir'i takip edip tam da Leyla ile baş başa olacakları bir anda onu yalnız yakalar. Silahını çekip ateşler.

Diğer tarafta Gardaşov, Süslü'nün silah fabrikasını almasıyla Gedik Ali ve Koslu'nun hedefi haline gelir.

Ancak bu düşmanlığı açık açık değil de gizli kapaklı, başkalarını kullanarak yaparlar. Gardaşov onları alt etmek için uğraşırken Cezayir dostunu yalnız bırakmaz.

Onbeşli ve Emina birlikte geçmişleri ile yüzleşirlerken Tazıyev de peşlerindedir. Ateş ve kızı Ada, Elif'in çabalarıyla birbirlerine ısınmaya başlamışlardır.

Gülcan ise Taziyev'in uyarılarına rağmen Gardaşov' dan uzak duramamaktadır.

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