Bambaşka Biri bu akşam yok mu, neden yok? Bambaşka Biri yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? 22 Aralık 2023 Cuma yayın akışı

Bambaşka Biri bu akşam yok mu, neden yok? Bambaşka Biri yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? soruları, 22 Aralık 2023 Cuma günü itibariyle izleyicileri tarafından sıkça araştırılmaya başlandı. Bu noktada yayın akışı gündeme geldi. İzleyiciler Hande Erçel ve Burak Deniz'in başrollerini paylaştığı dizinin ne zaman yayınlanacağını öğrenmek istiyor. İşte konuya ilişkin bilgiler...
22 ARALIK 2023 BAMBAŞKA BİRİ NEDEN YOK?
Bambaşka Biri dizisi yıl sonunda ekrana veda ediyor. Dizinin 16. bölümde final yapacağı öğrenildi. 22 Aralık 2023 Cuma yayın akışına göre ise Bambaşka Biri dizisi yerine yerli sinema yayınlanıyor.
BAMBAŞKA BİRİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Bambaşka Biri'nin yeni bölümüyle 6 Ocak 2024 Cumartesi 20:00'da yayınlanacağı iddia ediliyor. Reytinglerde beklentileri karşılayamadığı için 16. bölümde final yapmasına karar verilen dizinin yayın günü son olarak Pazartesi'den Cuma'ya alınmıştı. Ancak final gününe 2 bölüm kala yeni gününde 6 Ocak 2024 Cumartesi izleyicisiyle buluşacağı konuşulanlar arasında.