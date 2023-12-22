Bambaşka Biri bu akşam yok mu, neden yok? Bambaşka Biri yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? 22 Aralık 2023 Cuma yayın akışı

Bambaşka Biri bu akşam yok mu, neden yok? Bambaşka Biri yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? soruları, 22 Aralık 2023 Cuma günü itibariyle izleyicileri tarafından sıkça araştırılmaya başlandı. Bu noktada yayın akışı gündeme geldi. İzleyiciler Hande Erçel ve Burak Deniz'in başrollerini paylaştığı dizinin ne zaman yayınlanacağını öğrenmek istiyor. İşte konuya ilişkin bilgiler...