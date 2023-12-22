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Bambaşka Biri bu akşam yok mu, neden yok? Bambaşka Biri yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? 22 Aralık 2023 Cuma yayın akışı

Hande Erçel ile Burak Deniz'in başrollerini paylaştığı Bambaşka Biri dizisi 16. bölümde final yapacak. Cuma günleri yayınlanan dizinin bu akşam neden yayınlanmadığı merak konusu oldu. Peki Bambaşka Biri bu akşam yok mu, neden yok? Bambaşka Biri yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?

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Giriş Tarihi 22 Aralık 2023, 20:37 Güncelleme 22 Aralık 2023, 20:53
Bambaşka Biri bu akşam yok mu, neden yok? Bambaşka Biri yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? 22 Aralık 2023 Cuma yayın akışı

Bambaşka Biri bu akşam yok mu, neden yok? Bambaşka Biri yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? soruları, 22 Aralık 2023 Cuma günü itibariyle izleyicileri tarafından sıkça araştırılmaya başlandı. Bu noktada yayın akışı gündeme geldi. İzleyiciler Hande Erçel ve Burak Deniz'in başrollerini paylaştığı dizinin ne zaman yayınlanacağını öğrenmek istiyor. İşte konuya ilişkin bilgiler...

22 ARALIK 2023 BAMBAŞKA BİRİ NEDEN YOK?

Bambaşka Biri dizisi yıl sonunda ekrana veda ediyor. Dizinin 16. bölümde final yapacağı öğrenildi. 22 Aralık 2023 Cuma yayın akışına göre ise Bambaşka Biri dizisi yerine yerli sinema yayınlanıyor.

BAMBAŞKA BİRİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bambaşka Biri'nin yeni bölümüyle 6 Ocak 2024 Cumartesi 20:00'da yayınlanacağı iddia ediliyor. Reytinglerde beklentileri karşılayamadığı için 16. bölümde final yapmasına karar verilen dizinin yayın günü son olarak Pazartesi'den Cuma'ya alınmıştı. Ancak final gününe 2 bölüm kala yeni gününde 6 Ocak 2024 Cumartesi izleyicisiyle buluşacağı konuşulanlar arasında.

BAMBAŞKA BİRİ DİZİSİ OYUNCULARI

Hande Erçel

Burak Deniz

Cem Davran

Menderes Samancılar

Ferit Aktuğ

Begüm Akkaya

Uğur Uzunel

Polen Emre

Gülçin Hatıhan

Aslı Orcan

Berrin Arısoy

Muttalip Müjdeci

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