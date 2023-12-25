Safir 17. bölüm 3. fragmanı yayınlandı: Ölmeden önce gerçekleri bil istedim!

Ömer torunlarının yüksek çabasıyla serbest bırakılır ama bu geçici bir karardır, hâlâ hapse girme tehlikesi devam etmektedir. İşte tam da bu hassas günlerde Vural, Ateş'le ilgili gerçeği Ömer'e açıklar. Bu aileye adım attığı ilk günden beri gelininin onları kandırdığını öğrenen Ömer, Gülfem'i evden kovar. Ömer, Ateş'i de bir kalemde silecek mi, yoksa bağrına mı basacak? Ateş, Güneş'in yemek davetini kabul ettiğinde, evde Bade'yi görünce ne tepki verecek?