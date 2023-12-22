Aldatmak 51. bölüm fragmanı yayınlandı: "Aşireti kışkırtmaya çalışıyor resmen! Oylum'un üstüne salmaya çalışıyor!"

kışkırtmaya çalışıyor resmen! Oylum'un üstüne salmaya çalışıyor!" sözleri damga vurdu.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Hayatına aldığı insanlar tarafından sık sık yaralanan Güzide sonunda iyi bir haber alır. Güzide ile ilişkisini onarmaya çalışan Sezai ise endişe verici haberlerle yüzleşir.
Sezai yeni bir bilginin ışığında kızının gerçek yüzünü görmeye başlar. Azra'yla şiddetli bir yüzleşme yaşayan İpek, kendine daha güçlü bir yandaş bulur.
Ozan babasıyla ilgili yeni bir keşifte bulunur. Tarık'ın bir hamlesi Yeşim ile ilişkisindeki güç dengelerini değiştirir. Dicleli ailesinin geçmişinden bir yüz tekrar ortaya çıkınca onu göndermek Mualla'ya kalır. Kahraman'ın Oylum'a duyduğu aşk beklenmedik bir yakını tarafından desteklenir.