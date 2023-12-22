SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Televizyon Haberleri

Kardeşlerim’in 110. bölümüne dair detaylar ortaya çıktı: Eren ailesinin başı derde giriyor!

Cumartesi akşamları milyonları ATV ekranına kilitleyen Kardeşlerim dizisinin yeni bölümüne dair detaylar ortaya çıktı. Peki Eren ailesinin başının derde girdiği bölümde neler olacak? İşte Kardeşlerim 110. bölümünden detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 22 Aralık 2023, 11:28 Güncelleme 22 Aralık 2023, 11:28
Kardeşlerim’in 110. bölümüne dair detaylar ortaya çıktı: Eren ailesinin başı derde giriyor!

Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan "Kardeşlerim" yeni bölümüyle Cumartesi akşamları atv'de ekranlara geliyor.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Oğulcan, Umutcan'ı kaybetmenin büyük korkusunu ve telaşını yaşarken; Nebahat, Süreyya yüzünden öfkelendiği Akif'le ilgili radikal bir karar almak durumunda kalır.

Berk'in kafası, babası Gökhan'ın hayatına girmesiyle, iyice karışmaya başlamıştır. Evi geçindirebilmek için yanında Emel'le beraber gündeliğe giden Asiye, başlarına gelecek felaketten habersizdir.

Yaman, Akif'e karşı Nebahat'la iş birliği yaparken, Asiye ile Ayaz cephesinde beklenmedik gelişmeler yaşanır.

Koltukta buldukları paraları saklayan Fatma'nın yaşadığı talihsiz olay, Oğulcan başta olmak üzere, tüm Eren ailesinde şok etkisi yaratır.

Kardeşlerim, 4. sezon yeni bölümleriyle Cumartesi akşamları atv'de!

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Yavuz Ağıralioğlu sessizliğini Takvim.com.tr’ye bozdu! Yeni partisini ne zaman kuruyor? İYİ Parti’deki istifalar, Akşener ile İmamoğlu-Yavaş savaşı ve Özgür Özel’li CHP hakkında bomba açıklamalar
Çağrı yapıldı: Mescid-i Aksa’ya akın! Kudüs’te katliamın ve işgalin gölgesinde 11. Cuma
Trendyol
SON DAKİKA