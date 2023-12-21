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Ateş Kuşları’nın 36. bölümüne dair detaylar ortaya çıktı: Barbaros ölüm kalım savaşı veriyor! İşte yeni bölümden ipuçları...

ATV ekranlarının sevilen dizisi Ateş Kuşları’nın 36. bölümüne dair detaylar ortaya çıktı. 22 Aralık Cuma akşamı saat 20.00’de ekrana gelecek olan Ateş Kuşları’nda Barbaros; ölüm kalım savaşı verirken, Sultan’ın eski nişanlısı Turgut çıkagelir. Öte yandan Mercan’ın amcası Mümtaz, Ali ile Mercan’ın hemen evlenmelerini ister. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 21 Aralık 2023, 13:20 Güncelleme 21 Aralık 2023, 13:20
Ateş Kuşları’nın 36. bölümüne dair detaylar ortaya çıktı: Barbaros ölüm kalım savaşı veriyor! İşte yeni bölümden ipuçları...

Kadrosunda İlayda Alişan (Gülayşe), Hande Soral (Mercan), Burak Tozkoparan (Barbaros), Görkem Sevindik (Ali), Emin Gürsoy (Hacı Hafız), Gonca Cilasun (Hacer) gibi sevilen isimlerin yer aldığı Ateş Kuşları'nın merakla beklenen 36. bölümüne dair detaylar ortaya çıktı.

"ÖLME ÇÜNKÜ ÖLÜRSEN SEVEMEZSİN BENİ!"
Barbaros hastanede ölüm kalım savaşı verirken ona güç veren tek şey Gülayşe'nin hayalidir. Ancak bu Barbaros'un savaşı kazanmasına yetecek mi? Ateş Kuşları, can yoldaşları olan Barbaros'a veda mı edecek? Barbaros'u kaybederse Gülayşe yaşar mı?

SULTAN'IN SIRLARI
Sultan'ın nişan günü altınlarını alıp kaçtığı eski nişanlısı Turgut, sonunda Sultan'ı bulur! Sultan'ı korkudan tir tir titreten bu adam, Sultan'a delicesine aşıktır! Turgut, Sultan'ı geri almaya, Kara ise vermemeye yeminlidir! Sultan, geleceğini mahvetmelerine rağmen Ateş Kuşları'na sığınacak mı? Kara, Sultan'ın sırlarını aralamaya başlayınca niye çok öfkelenecek? Ali kız kardeşi Sultan'ı korumak için neler yapacak?

GÜLAYŞE TEHLİKEDE Mİ?
Peki ya Turgut, Sultan'ı ele geçirmek için Ali'nin en kıymetlisine, Gülayşe'ye musallat olursa?

SARE'NİN ACISI
Abisinden bile yakın olduğu Barbaros'un acısı, Sare'yi kahreder. Zıpkın aşık olduğu kadına yardım edebilecek mi?

CENAZE Mİ DÜĞÜN MÜ?
Mercan'ın amcası sonunda onu kütüğüne alır! Artık Mercan'ın bir soyadı var: Mercan Gökova. Ama Mercan'ın amcası Ali ile Mercan'dan en acılı zamanlarında evlenmelerini ister. Mercan'la Ali evlenebilecekler mi?

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