Ateş Kuşları’nın 36. bölümüne dair detaylar ortaya çıktı: Barbaros ölüm kalım savaşı veriyor! İşte yeni bölümden ipuçları...

"ÖLME ÇÜNKÜ ÖLÜRSEN SEVEMEZSİN BENİ!"

Barbaros hastanede ölüm kalım savaşı verirken ona güç veren tek şey Gülayşe'nin hayalidir. Ancak bu Barbaros'un savaşı kazanmasına yetecek mi? Ateş Kuşları, can yoldaşları olan Barbaros'a veda mı edecek? Barbaros'u kaybederse Gülayşe yaşar mı?