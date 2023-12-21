Kuruluş Osman yine zirvede! Osman Bey’in Yakup Bey’e divanda rest çekmesi bölüme damga vurdu!

Divana katılmadan önce Haçlıların, Moğollar'a silah taşıyan bir kervan gönderdiğini öğrenen Osman Bey, alplarıyla beraber kervanı vurdu. Yaşanan çatışma sırasında Osman Bey, Moğol keşiğinin cezasını tek hamlede kesti. Vurduğu kervandaki silahlarla kendi tebaasını silahlandırıp büyük bir ordu kurmayı hedefleyen Osman Bey, Moğol keşiğin kellesiyle beraber divana katıldı.

Yakup Bey; divanın, postun ve sultanlığın ona ait olduğunu, yalnızca ordunun ve cenk meydanının Osman Bey'e ait olduğunu söyledi. O sırada evlatlarının pusuya düştüğünü ve yaşanan çatışmada Gürbüz Alp'in şehit olduğunu öğrenen Osman Bey, bu kara haberi almasaydı Yakup Bey'in teklifini kabul edeceğini söyledi. "Av da benim, toy da benim! Yetmezse, senin de canını alacağım!" diyerek Yakup Bey'e rest çekti.