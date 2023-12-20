Kardeşlerim 110. bölüm fragmanı yayınlandı: Gözümün önünde çocuğa tarihi geçmiş şeyleri yedirmiş!

Yapımcılığını NGM'nin üstlendiği ATV'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'in merakla beklenen 110. bölüm fragmanı yayınlandı. 109. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Tonlarca para bulan Oğulcan, babaannesinin aklına uyarak paraları kimseye söylemez ve saklarlar. Okulda ise aşk rüzgârları eser. Ayaz, Sarp ile girdiği iddiayı kaybetmemek için Asiye'yi sınavda kurtarır.

Sarp attığı kopyanın Asiye'nin üstüne kalmasını engeller. Asiye ile arasındaki buzları eritmeyi başarır. Yasmin ise Tolga'ya sürpriz yaparak aşkını ilan eder ve sonunda ikisi sevgili olur.