SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Televizyon Haberleri

Kardeşlerim 110. bölüm fragmanı yayınlandı: Gözümün önünde çocuğa tarihi geçmiş şeyleri yedirmiş!

Cumartesi akşamları milyonları ATV ekranına kilitleyen Kardeşlerim’in merakla beklenen 110. bölüm fragmanı yayınlandı. Hastaneye kaldırılan Emel yürekleri ağza getirirken Asiye’nin “Gözümün önünde çocuğa tarihi geçmiş şeyleri yedirmiş” sözleri dikkat çekti. İşte Kardeşlerim’in 110. bölüm fragmanı...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 20 Aralık 2023, 11:02 Güncelleme 20 Aralık 2023, 11:02
Kardeşlerim 110. bölüm fragmanı yayınlandı: Gözümün önünde çocuğa tarihi geçmiş şeyleri yedirmiş!

Yapımcılığını NGM'nin üstlendiği ATV'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'in merakla beklenen 110. bölüm fragmanı yayınlandı.

109. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Tonlarca para bulan Oğulcan, babaannesinin aklına uyarak paraları kimseye söylemez ve saklarlar. Okulda ise aşk rüzgârları eser. Ayaz, Sarp ile girdiği iddiayı kaybetmemek için Asiye'yi sınavda kurtarır.

Sarp attığı kopyanın Asiye'nin üstüne kalmasını engeller. Asiye ile arasındaki buzları eritmeyi başarır. Yasmin ise Tolga'ya sürpriz yaparak aşkını ilan eder ve sonunda ikisi sevgili olur.

Ömer ve Süsen'i takip eden Lidya ve Sarp onlara tuzak kurar. Ömer'lerin pilav arabasını yokuştan aşağı ittirerek dükkana girmesine neden olurlar. Dükkan sahibi ile karakolluk olup başlarını derde sokar.

Babaanne ise paraları alıp kaçar. Ona güvenemeyeceğini anlayan Oğulcan, kardeşini salıncakta bırakıp peşine düşer. Babaannesini durdurmayı başaramayan Oğulcan kardeşini de kaybeder. Umutcan hiçbir yerde yoktur.

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Muhalefeti karıştıran operasyon! Meral Akşener ile Ekrem İmamoğlu savaşı resmen başladı: Kim kazanacak?
CANLI TAKİP | Terör devleti İsrail soykırıma devam ediyor: Cibaliye kuşatma altında! BM ‘ateşkes’ oylamasını erteledi
Ekrem İmamoğlu’nun bitmeyen diyeti! Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu hukuk tanımıyor! Villasını 80 metrekare daha büyüttü
SON DAKİKA