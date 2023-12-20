Esra Erol’da zirveye yerleşti! Pırasaya tiki olan Muhammet Bey programa damga vurdu

ATV'nin sevilen programı Esra Erol'da Kantar Medya'dan alınan verilere göre 19 Aralık Salı günü %5,56 izlenme oranı ve %24,84 izlenme payı alarak Tüm Kişiler kategorisindeki ilk sıraya yerleşti.

TÜRKİYE ESRA EROL'DAKİ MUHAMMET BEY'İ KONUŞUYOR!

Esra Erol'un dünkü yayınında Muhammet Bey "Karım Çiğdem 30 kere evi terk etti. 'Hastaneye gidiyorum' diyerek evden kaçtı" dedi. Canlı yayına bağlanan karısı Çiğdem Hanımı annesini öldürmekle suçladı.

Eşinin söylediklerine sinirlenen Çiğdem Hanım ise, kocasının tiki olan Pırasa kelimesini söylemeye başladı. Sinirlerine hakim olamayan Çiğdem Hanım eşi bayılana kadar pırasa dedi. Pırasaya tiki olduğu iddia edilen Muhammet Bey, kendisini terk ettiğini söylediği eşinin pırasa sözleri karşısında dayanamayıp bayıldı. Esra Erol'un sağlık ekiplerini çağırması üzerine Muhammet Bey'e müdahale edildi.