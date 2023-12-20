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Aldatmak 50. bölüm 2. fragmanı yürekleri ağza getirdi: "Bebeği kaybediyoruz!"

Başrollerinde Vahide Perçin, Mustafa Uğurlu ve Ercan Kesal’ın yer aldığı Aldatmak’ın bölüm 2. fragmanı yayınlandı. ATV’nin ilgiyle takip edilen dizisi Aldatmak’ın yürekleri ağza getiren yeni bölüm fragmanına "Bebeği kaybediyoruz!" sözleri damga vurdu. İşte Aldatmak 50. bölüm 2. fragmanı...

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Giriş Tarihi 20 Aralık 2023, 10:52 Güncelleme 20 Aralık 2023, 10:52
Aldatmak 50. bölüm 2. fragmanı yürekleri ağza getirdi: Bebeği kaybediyoruz!

Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi Aldatmak'ın bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Aldatmak'ın yürekleri ağza getiren yeni bölüm fragmanına "Bebeği kaybediyoruz!" sözleri damga vurdu.

EKİP 50. BÖLÜMÜNÜ SETTE PASTA İLE KUTLADI!
atv'nin, yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği ilgiyle izlenen dizisi 'Aldatmak'ın setinde ellinci bölüm kutlaması yaşandı. Elli bölümü başarıyla geride bırakan dizi ekibi ve oyuncular başarılarını pasta keserek kutladı.

Vahide Perçin'in hayat verdiği Güzide'nin etrafındaki ihanet ve entrikalarla mücadele ederek ailesini koruma mücadelesini ekrana getiren Aldatmak perşembe akşamları izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor.

Aldatmak, sürpriz ve heyecan dolu yeni bölümleriyle perşembe akşamları ATV'de.

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