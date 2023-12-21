Survivor All Star 2024 kadrosunda kimler var? Survivor 2024 ne zaman, hangi tarihte başlayacak? Mavi ve kırmızı takım yarışmacıları

Survivor All Star 2024 için geri sayım başladı! Yeni yılda ekranlara gelecek olan Survivor'ın All Star versiyonu, birbirinden ünlü ve deneyimli yarışmacılarıyla izleyicilere unutulmaz anlar yaşatmaya hazırlanıyor. Acun Ilıcalı'nın Instagram hesabından yaptığı duyuruda Survivor kadrosu paylaşıldı ve heyecan doruklara çıktı.

SURVİVOR 2024 NE ZAMAN BAŞLIYOR? Acun Ilıcalı'nın sunumuyla Türkiye'nin popüler yarışmalarından biri olan Survivor All Star 2024, 1 Ocak 2024 tarihinde TV8 ekranlarında izleyicisiyle buluşacak. Bu yılki sezonunun heyecanı daha başlamadan sosyal medyada büyük bir ilgi gördü.