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Survivor All Star 2024 kadrosunda kimler var? Survivor 2024 ne zaman, hangi tarihte başlayacak? Mavi ve kırmızı takım yarışmacıları

Acun Ilıcalı, "Survivor All Star 2024" kadrosunu duyurarak, izleyicilere sürpriz isimlerin katılımını müjdeledi. Bu sezon, kıyasıya rekabetler, çekişmeler ve unutulmaz anlarla dolu olacak ve Survivor geliyor. "Survivor All Star 2024"ün kadrosu, daha önceki sezonlarda yarışan popüler ve sevilen yarışmacıları bir araya getiriyor. Bu seçkin kadro, hem eski yarışmacıların hayranlarını memnun edecek hem de yeni izleyicilere heyecan verici bir deneyim sunacak. Peki Survivor All Star 2024 kadrosunda kimler var? Survivor 2024 ne zaman, hangi tarihte başlayacak? Mavi ve kırmızı takım yarışmacıları...

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Giriş Tarihi 21 Aralık 2023, 10:16 Güncelleme 21 Aralık 2023, 10:18
Survivor All Star 2024 kadrosunda kimler var? Survivor 2024 ne zaman, hangi tarihte başlayacak? Mavi ve kırmızı takım yarışmacıları

Survivor All Star 2024 için geri sayım başladı! Yeni yılda ekranlara gelecek olan Survivor'ın All Star versiyonu, birbirinden ünlü ve deneyimli yarışmacılarıyla izleyicilere unutulmaz anlar yaşatmaya hazırlanıyor. Acun Ilıcalı'nın Instagram hesabından yaptığı duyuruda Survivor kadrosu paylaşıldı ve heyecan doruklara çıktı.

SURVİVOR 2024 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Acun Ilıcalı'nın sunumuyla Türkiye'nin popüler yarışmalarından biri olan Survivor All Star 2024, 1 Ocak 2024 tarihinde TV8 ekranlarında izleyicisiyle buluşacak. Bu yılki sezonunun heyecanı daha başlamadan sosyal medyada büyük bir ilgi gördü.

Survivor All Star 2024'ün iki takımı olan Kırmızı Takım ve Mavi Takım, birbirinden iddialı isimlerle dikkat çekiyor.

Yarışmada Kırmızı Takım ve Mavi Takım olmak üzere iki takım bulunmaktadır.

KIRMIZI TAKIM (ERKEKLER):

Doğukan Manço

Furkan Kızılay

Ersin Korkut

Sercan Yıldırım

Turabi

Bozok Gören

Nihat Altınkaya

KIRMIZI TAKIM (KADINLAR):

Pınar Saka

Merve Aydın

Nagihan Karadere

Gizem Memiç

Aleyna Kalaycıoğlu

Berna Canbeldek

MAVİ TAKIM (ERKEKLER):

Hakan Hatipoğlu

Yiğit Poyraz

Yasin Obuz

Özgür Tetik

Yunus Emre

Ogeday Girişken

MAVİ TAKIM (KADINLAR):

Nefise Karatay

Seda Ocak

Begüm Yücetan

Sahra

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