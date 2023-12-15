Perşembe’nin galibi: Aldatmak! İşte 49. bölümde yaşananlar...

Güzide'nin Hakan'la ilgili iyi niyeti ailesi için kötü sonuçlandı. Hakan, evdeki kıymetli eşyaları çalarak ortadan kayboldu. Üstelik Hakan, Ümit'in bir anlık zaafıyla banka hesabını da ele geçirdi. Güzide bir yandan evini soyan kişinin gerçekten oğlu mu olduğunu öğrenmeye çalışırken bir yandan Sezai'nin davranışlarındaki farklılığı hissetti. Sezai ile konuşmaya giden Güzide, İpek'in yalanları ve iftiralarıyla karşı karşıya kaldı. Güzide, Sezai'ye kızının yardıma ihtiyacı olduğunu söyleyip yanlarından ayrıldı. Sezai ise kızı ve sevdiği kadın arasında kaldı.